Freno al fin del TPS: qué grupo de migrantes logró salvar su permiso de trabajo de manera momentánea

Un fallo judicial reciente benefició a los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de Haití. La resolución dejó sin efecto la suspensión ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que iba a vencer el 3 de febrero. Por ahora, los migrantes mantienen su estatus legal. El próximo paso quedará en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos.

TPS para haitianos: una jueza frena la suspensión ordenada por el DHS

La cancelación había sido comunicada originalmente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en una publicación del Federal Register con fecha del 28 de noviembre.

La decisión de una jueza federal invalidó la suspensión del TPS para Haití Freepik

En aquel entonces, se estableció que el 3 de febrero de 2026 se haría efectivo el fin del TPS para migrantes de Haití. Sin embargo, el fallo de la jueza federal del Distrito de Columbia Ana C. Reyes cambió la situación de estos extranjeros.

Del documento judicial, que fue publicado el 2 de febrero, se desprenden las siguientes claves:

Se suspende temporalmente el fin del TPS para haitianos . La magistrada concedió una suspensión (stay) de la decisión de Noem sobre el estatus para migrantes de Haití.

. La magistrada concedió una suspensión (stay) de la decisión de Noem sobre el estatus para migrantes de Haití. El fallo rechazó el argumento del gobierno de Donald Trump y afirmó que el tribunal tiene jurisdicción para revisar el caso.

y afirmó que el tribunal tiene jurisdicción para revisar el caso. Reyes consideró que Noem probablemente actuó de manera contraria a la ley al no consultar adecuadamente con las agencias apropiadas antes de tomar la decisión.

al no consultar adecuadamente con las agencias apropiadas antes de tomar la decisión. En esa misma línea, la jueza indicó que la terminación del TPS fue arbitraria y que hay evidencia de que Haití todavía cumple con las condiciones para que sus ciudadanos califiquen para el estatus en EE.UU.

y que hay para que sus ciudadanos califiquen para el estatus en EE.UU. Además, el fallo sostuvo que Noem no identificó ningún lugar seguro en Haití para el retorno de los migrantes.

para el retorno de los migrantes. Sobre el reclamo basado en la Quinta Enmienda, Reyes opinó que la decisión de Noem estuvo motivada por prejuicios raciales .

. Por último, la magistrada dijo que no aplicar la suspensión causaría daños graves e irreversibles para los inmigrantes de Haití que son beneficiarios del TPS.

Por ahora, el TPS para migrantes de Haití se mantiene vigente tras el fallo judicial alf;fotorecurso.com - Gob MX

En el fallo, también se indicó que la decisión de la funcionaria estuvo motivada solamente por las promesas de campaña de Trump y que no se corresponde con los datos.

TPS para Haití: el DHS apelará y el caso podría llegar a la Corte Suprema

Luego de que se conociera la resolución de la jueza, el DHS respondió con un comunicado al que tuvo acceso NBC. Allí, la entidad manifestó que los haitianos usan el Estatus de Protección Temporal como un “programa de amnistía, con la aprobación de gobiernos anteriores”.

Además, la entidad federal aseguró que recurrirá a la Corte Suprema para que el máximo tribunal se expida sobre el TPS para haitianos.

Tras la decisión de una jueza federal, el DHS dijo que apelará y la Corte Suprema decidirá sobre el TPS para Haití TIERNEY L CROSS� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Esto significa que por ahora los migrantes de Haití continúan con la protección del TPS gracias al fallo de la jueza Reyes. Sin embargo, si la Corte decide validar la medida del DHS, la suspensión volverá a activarse.

TPS en EE.UU.: cómo se compara el fallo para haitianos con el caso venezolano

Al igual que ocurrió con el caso de Haití, una resolución judicial le dio la razón al reclamo de venezolanos sobre la suspensión del TPS. En ese caso, el documento fue firmado por los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone.

Sin embargo, dado que en este caso la Corte Suprema ya había fallado a favor de la suspensión, la decisión del DHS de Noem se mantiene vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.