La predicción de Mhoni Vidente sobre Shakira por mostrar a sus hijos en su nuevo videoclip

Mhoni Vidente sacó sus cartas para hacer algunas predicciones acerca del mundo del espectáculo y afirmó que una de las más fuertes está relacionada con Shakira. La pitonisa dijo que la cantante colombiana tendrá problemas legales con Gerard Piqué por haber sacado a sus hijos en el videoclip oficial de su última canción, “Acróstico”. Además, vaticinó que ya hay varios hombres que están en el intento de conquistarla.

La astróloga dio sus nuevas proyecciones a través de redes sociales, donde aseguró que el futuro de la intérprete de “Pies descalzos” no será positivo: “Va a presentar las peores situaciones contra Piqué. Se enojó porque los presentó en la canción y la quiere demandar”. A su vez, por sus visiones constató que el exdefensor del FC Barcelona podría exigirle que dé de baja el video: “Va a tener grandes problemas, va a tener que bajar el video, pedir perdón y llegar a un acuerdo con Piqué porque él tiene el 50% de la tutela de los niños. Le tuvo que haber pedido permiso”.

La especialista en astrología predictiva Mhoni Vidente dijo que Shakira tendrá nuevos problemas con Piqué Captura de video de YouTube

Desde la consideración de Mhoni Vidente, la estrella latina atraviesa por una etapa de evolución, pero su expareja no está del todo feliz con su avance, a pesar de que presuntamente ya tiene una relación más formal con Clara Chía. “Ella (Shakira) se quiere reinventar, pero Piqué no quiere dejar así la situación... Yo no sé qué más quiere, ya la niña (Clara) está embarazada y ya vive en la casa que era de Shakira”, sumó en su intervención.

Entre sus vaticinios, la mística también visualizó que la próxima batalla legal no tendrá origen solo en la molestia que le causó el video al también empresario. Al parecer, le enojó que sus hijos Milan y Sasha estén adaptándose bien a su vida en Estados Unidos. “Le dolió mucho que los niños estuvieran en Miami, que les anden presentando gente”, agregó.

La vida amorosa de Shakira, desde la perspectiva de Mhoni Vidente

Por otro lado, Mhoni informó que en cuestiones amorosas de la cantante barranquillera se encuentra mejor que nunca. Luego de que se le viera en un yate junto al piloto Lewis Hamilton, afirmó que él “está detrás de Shakira totalmente”. Sin embargo, no sería el único. La astróloga cubana dijo que hay varios hombres detrás de ella: “Shakira ahorita tiene la oportunidad de escoger lo que quiera, no como Piqué, que de inmediato se buscó a alguien”.

Unos días después de que se celebrara el Gran Premio de la Fórmula 1 en Miami, Shakira y Hamilton fueron captados mientras daban un paseo de yate junto a otros amigos. Si bien se trató de una salida amistosa, según las imágenes, las especulaciones románticas crecieron cuando se dio a conocer que también habían cenado juntos.

Shakira fue captada con Lewis Hamilton en un restaurante

Además, la propia escudería del piloto, Mercedes, publicó un video en su cuenta de TikTok que dio mucho de que hablar. En el clip aparece Hamilton, pero de fondo suena la canción “Suerte” de Shakira y, al mismo tiempo, una leyenda: “¿Lo hicimos bien?”.

El llamativo video de Hamilton antes de correr con la canción "Suerte" de Shakira

LA NACION