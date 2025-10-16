La receta ideal para preparar torta de auyama venezolana: diferente al pastel de calabaza tradicional

La torta de auyama venezolana es un tradicional postre casero que destaca por su sencillez y sabor auténtico, diferente al tradicional pastel de calabaza. Con ingredientes económicos y fáciles de conseguir, esta preparación combina la dulzura natural de la verdura con una textura cremosa.

Cómo es la receta para preparar la torta de auyama venezolana

La auyama, también conocida como calabaza o zapallo, constituye un ingrediente esencial en la mayoría de los hogares venezolanos. Ya sea en una sopa de res, un sancocho de pollo o el clásico hervido de pescado, esta hortaliza aporta un sabor muy característico. Además de darle cuerpo a las preparaciones, es rica en nutrientes: contiene vitaminas A, C y E, así como minerales como calcio y potasio, según detalló My Panna.

La auyama es un alimento nutritivo, rico en vitaminas A, C y E, además de minerales como calcio y potasio Instagram: @golfeadomania.cl

A continuación, se detalla la receta de esta torta al estilo venezolano que rinde hasta para nueve porciones, de acuerdo con Bizcochos y sancochos:

Los ingredientes necesarios son los siguientes:

300 gramos de auyama cocida

3 huevos

1/2 lata (190 gramos) de leche condensada

3/4 taza (150 gramos) de leche líquida

1 cucharadita de vainilla

3/4 cucharadita de especias de calabaza

1/2 taza (60 gramos) de harina leudante

1/4 taza de pasas (opcional)

Para preparar el platillo, se deben seguir los pasos detallados:

Precalentar el horno: a 350°F (180°C) y preparar un molde de 20 cm, ya sea redondo o cuadrado, untándolo con mantequilla y espolvoreándolo con harina.

a 350°F (180°C) y preparar un molde de 20 cm, ya sea redondo o cuadrado, untándolo con mantequilla y espolvoreándolo con harina. Preparar la auyama: colocar los trozos de la hortaliza cocida en la licuadora y procesar hasta obtener un puré.

colocar los trozos de la hortaliza cocida en la licuadora y procesar hasta obtener un puré. Incorporar los ingredientes líquidos: añadir a la preparación los huevos, la leche condensada, la leche líquida y la vainilla; procesar hasta que quede una masa homogénea.

añadir a la preparación los huevos, la leche condensada, la leche líquida y la vainilla; procesar hasta que quede una masa homogénea. Agregar los productos secos: verter la mezcla en un tazón e incorporar la harina tamizada con las especias y realizar movimientos envolventes. Si quedan grumos, regresar la mezcla a la licuadora.

verter la mezcla en un tazón e incorporar la harina tamizada con las especias y realizar movimientos envolventes. Si quedan grumos, regresar la mezcla a la licuadora. Verter en el molde: colocar la mezcla en el molde previamente preparado.

colocar la mezcla en el molde previamente preparado. Hornear: cocinar durante 45 a 50 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio. La superficie debe estar suave y de color dorado brillante. Dejar enfriar sobre una rejilla.

cocinar durante 45 a 50 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio. La superficie debe estar suave y de color dorado brillante. Dejar enfriar sobre una rejilla. Servir: se puede disfrutar fría o a temperatura ambiente. Opcionalmente, se puede acompañar con crema batida.

Torta de auyama: tradición en la repostería venezolana

La torta de auyama tiene sus raíces en generaciones pasadas de Venezuela, aunque versiones similares se encuentran en otros países, como Estados Unidos, donde el pumpkin pie se disfruta en celebraciones como Halloween o el Día de Acción de Gracias, según detalló Paulina Cocina. Esta hortaliza se presenta en diversas variedades, algunas con cáscara gruesa y rugosa, y otras con piel más suave.

La auyama existe en distintas variedades, algunas con cáscara gruesa y rugosa, y otras con piel más tersa y suave Pricesmart

Su versatilidad es otra de sus cualidades, ya que se puede usar en recetas saladas, dulces e incluso en bebidas. Es un postre ideal para múltiples celebraciones, como cumpleaños, reuniones familiares, bodas o aniversarios.

Cuáles son las diferencias entre la torta de auyama y el pastel de calabaza tradicional

Esta torta es una especie de quesillo o flan sin corteza, con una textura cremosa. Se elabora con leche condensada, harina de trigo leudante y auyama sin mantequilla. En ocasiones, se le añaden pasas para aportar un toque extra de sabor.

El pastel de calabaza se distingue por su base de masa y su relleno ligero y esponjoso Freepik

En cambio, el pastel de calabaza tradicional, especialmente el pumpkin pie estadounidense, se caracteriza por su corteza de masa y una textura más ligera y esponjosa. Se elabora con puré de calabaza, huevos, leche evaporada o crema, y se sazona con especias como canela, nuez moscada y jengibre, según indicó Allrecipes.