La temporada de huracanes se aleja de EE.UU., pero el Caribe está en alerta por una nueva tormenta tropical

A medida que la temporada de huracanes del Atlántico se aproxima a su fin, una nueva amenaza comenzó a desarrollarse en el Caribe. Un sistema de baja presión, identificado como Invest 98L por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), podría transformarse en la próxima tormenta tropical con nombre propio.

Una nueva onda tropical podría transformarse en tormenta sobre el cierre de la temporada

El NHC informó este lunes que una onda tropical ubicada sobre el este del mar Caribe avanza hacia el oeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora (24 y 32 km/h). El sistema se desplaza rumbo al Caribe central y, según el organismo, reducirá su velocidad a medida que se interne en aguas más cálidas, donde las condiciones ambientales serán más propicias para su desarrollo.

El Centro Nacional de Huracanes monitorea la onda tropical Invest 98L en el Caribe oriental NHC

De acuerdo con los pronósticos oficiales, las probabilidades de que esta perturbación se convierta en una depresión o tormenta tropical ascienden al 50% en las próximas 48 horas y al 80% durante la próxima semana. En caso de alcanzar la categoría de tormenta tropical, recibiría el nombre Melissa, convirtiéndose en la decimotercera tormenta con nombre de la temporada 2025.

La agencia federal explicó que, aunque la actividad eléctrica y las lluvias fuertes comenzaron a disminuir sobre las islas de Barlovento y Sotavento, las ráfagas intensas y los aguaceros podrían trasladarse hacia las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao) en los próximos días.

Lo que anticipan los meteorólogos: la onda tropical se organizará, pero su trayectoria es incierta

Los especialistas de AccuWeather señalaron que la onda tropical muestra una posible organización y que las aguas excepcionalmente cálidas del Caribe podrían acelerar su fortalecimiento. “Estamos pronosticando un alto riesgo de desarrollo tropical para la onda que atraviesa la principal región de formación del Atlántico”, explicó Alex DaSilva, experto principal en huracanes.

Al ingresar a las aguas excepcionalmente cálidas del Caribe, el sistema podría transformarse rápidamente en una tormenta tropical Zoom Earth

Según DaSilva, la baja cizalladura del viento en el sur del Caribe representa un factor clave para su evolución. “Al ingresar a las aguas cálidas del Caribe a comienzos de esta semana, podría transformarse rápidamente en una tormenta tropical”, precisó.

El meteorólogo advirtió que, aunque el sistema avanza hacia el oeste, su futura trayectoria dependerá de su interacción con Sudamérica y de los patrones atmosféricos del hemisferio norte. Si la perturbación se mantiene demasiado cerca de la costa norte del continente sudamericano, el rozamiento con tierra podría frenar su organización. En cambio, si se mantiene alejada del litoral, su potencial de fortalecimiento aumentará significativamente.

Escenarios posibles de trayectoria para la nueva tormenta tropical

Los modelos meteorológicos aún presentan diferencias sobre el recorrido que podría seguir el sistema en los próximos días. Fox Weather informó que el Invest 98L se ubica actualmente a varios cientos de kilómetros al oeste de las Islas de Barlovento y que sus bandas nubosas más activas se concentran al este del centro del sistema.

Dos escenarios posibles: el sistema podría fortalecerse hasta categoría de huracán y desplazarse hacia República Dominicana y Puerto Rico, o mantenerse débil y quedar estacionado en el Caribe durante varios días NOAA�

El especialista de Fox Weather, Bryan Norcross, señaló dos posibles escenarios. “Un conjunto de predicciones indica que el sistema podría fortalecerse hasta alcanzar la categoría de tormenta o incluso de huracán, desplazándose luego hacia el norte o noreste en dirección a República Dominicana, Puerto Rico y las islas cercanas”, explicó.

“Otra proyección, en cambio, sugiere que se mantendrá débil y quedará dando vueltas en el Caribe durante varios días, posiblemente hasta bien entrada la próxima semana”, agregó.

La configuración del chorro polar también jugará un papel determinante. Según los meteorólogos de AccuWeather, un patrón de vientos en altura de oeste a este se fortalecerá sobre gran parte del territorio continental estadounidense, lo que actuará como una barrera que impediría el desplazamiento de tormentas tropicales hacia el norte.