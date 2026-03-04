La casa prefabricada al estilo playero que se vende en EE.UU. por menos de US$5000

Entre la oferta inmobiliaria que existe en Estados Unidos, una casa prefabricada al estilo playero destaca por su módico precio y sus características. La estructura, de 40 pies cuadrados (12 metros cuadrados), se vende a través de internet y tiene un valor menor a los 5000 dólares. Los compradores pueden personalizar el diseño de diversas maneras, en tanto el módulo está diseñado para ser fácil de transportar y montar.

Casa prefabricada por menos de US$5000: cómo es el modelo que se vende online

De 40 pies cuadrados de dimensión, la casa prefabricada que se vende en EE.UU. es transportable, tiene un diseño moderno al estilo playero y cuenta con un servicio de postventa con apoyo técnico en línea. Esto permite que cualquier persona sin muchos conocimientos pueda armar el módulo en su terreno.

La casa prefabricada se vende a menos de US$6000 en EE.UU. y puede ser utilizada como hogar, hotel o restaurante alibaba.com

De acuerdo con la información del anuncio en Alibaba.com, las características clave de la casa son:

Materiales: panel de acero, tronco de leña y acero galvanizado. Tiene ventanas de aluminio.

Garantía de un año, con servicio de asistencia en línea.

Color: puede ser personalizado por el cliente.

Impermeable.

Vida útil de 15 a 30 años.

Origen de Hebei, China, puede tardar de 17 a 24 días en llegar.

El anuncio indica que el precio es de US$4999 antes de impuestos. Los clientes pueden abonar el valor total de la compra en cuatro cuotas sin interés con determinados medios de pago.

Cómo es la casa prefabricada de US$4999 que se vende en internet

Como muestra el anuncio, la casa de la compañía Hengxin New Energy Tech Co. tiene amplios ventanales al frente, con paneles de acero galvanizado y puertas en los laterales.

Las personas pueden elegir entre las variantes de 20 y 40 pies cuadrados (seis y 12 metros cuadrados), con un diseño playero y un extenso espacio dentro que permite colocar los muebles necesarios. La vivienda puede ser utilizada tanto como unidad personal como para hoteles, restaurantes, almacenes y otros fines.

Los compradores tienen distintos servicios para utilizar en la casa prefabricada que se vende a menos de US$6000 alibaba.com

Algunos usuarios que adquirieron el módulo dejaron sus reseñas en el sitio mencionado. Uno, residente de Estados Unidos, garantizó la calidad del producto y sostuvo: “La construcción es muy resistente, y me siento seguro en su interior. La estética es sencilla, pero atractiva. Descubrí que tuve que pedir localmente algunos de los acabados para adaptarlos a mis gustos personales. Las paredes pueden rayarse con relativa facilidad, así que tenga cuidado durante la instalación“.

De acuerdo con su experiencia, se necesitan al menos cuatro individuos para la instalación. “Si hay menos, es imprescindible contar con equipos pesados, como un montacargas telescópico“, indicó.

Los otros dos comentarios de internautas que relataron su experiencia calificaron el producto como “perfecto”.

Ventajas y desventajas de las casas prefabricadas en Estados Unidos

Las viviendas que llegan para armar son populares en Estados Unidos hace varias décadas, con ventajas y desventajas. De acuerdo con el sitio especializado en el mercado inmobiliario Build With Rise, uno de los principales beneficios es la asequibilidad. “Además de ser más baratas debido al uso más eficiente de los materiales, las casas prefabricadas reducen costos porque necesitan menos trabajadores de la construcción“, indicaron los expertos.

La casa prebafricada puede ser dividida en distintos ambientes alibaba.com

En ese sentido, otro punto importante corresponde al proceso de construcción relativamente rápido y sin desperdicios. De este modo, es la mejor alternativa para quienes tienen un plazo ajustado para mudarse de hogar.

No obstante, también existen algunas contras. Al respecto, Home Direct apunta:

El valor de reventa de una vivienda prefabricada es más o menos el mismo que el de las casas construidas en el lugar, pero en algunos casos puede ser menor.

El costo de las conexiones de servicios públicos puede ser mayor. Si la persona construye en una zona rural, por ejemplo, podría tener que pagar más de lo que le gustaría para instalar los servicios antes de mudarse.

Aunque existen muchas opciones de financiamiento para unidades prefabricadas, según el terreno y la zona, puede ser difícil encontrar una buena opción.