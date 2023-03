La vieron sobrepasada en el avión con el llanto de su bebé y salieron al rescate

escuchar

Los aviones son el medio de transporte preferido de muchas personas, pero no para todos. Si bien los adultos pueden disimular sus temores, los más chicos no reprimen sus sentimientos y, muchas veces, lloran ante la incomodidad. Una madre se enfrentó a esta situación mientras viajaba con su hija de pocos cuantos meses, quien comenzó a gritar minutos después del despegue. Con más experiencia en el tema, tres mujeres se percataron de la situación y la ayudaron a tranquilizar a la pequeña.

La madre, identificada como Isabella, compartió un video en su cuenta de TikTok para explicar lo que le había ocurrido durante el primer vuelo de su bebé y aseguro que se había sentido agobiada, porque la niña empezó a gritar tras media hora de viaje. La situación se le hizo inmanejable, pero otras pasajeras intervinieron para ayudarla, con infinita paciencia y una cuota extra de experiencia con niños. “Estas mujeres vieron lo abrumada que estaba y extendieron sus brazos para ofrecer ayuda, Gray (la bebé) inmediatamente dejó de llorar”.

En las imágenes, una de las mujeres tenía a la bebé en su regazo, mientras la tomaba de las manos y le decía algunas palabras. Las otras dos permanecían atentas, por si se requería apoyo. La pequeña se veía tranquila y su madre aseguró que quien la ayudó había sido maestra por más de 40 años.

Una madre recibió ayuda de tres pasajeras para tranquilizar a su bebé durante un vuelo

“Gracias por su amabilidad, significó todo para mí”, escribió la joven madre. La grabación cautivó a sus seguidores y se viralizó rápidamente. Hasta el momento, cuenta con seis millones de reproducciones. Los usuarios respondieron de inmediato y dejaron comentarios para reconocer el gesto de las mujeres. “Qué hermosas, tan empáticas y tan lindas”; “Un ángel iba en ese avión y le tocó a tu bebé conocerla”; “Así deberían reaccionar otros pasajeros”; “La bondad es tan maravillosa, somos una comunidad, no olvidemos eso”, escribieron en la publicación.

¿Por qué los bebés lloran en aviones?

Los pequeños pueden llorar durante un vuelo por razones comunes como hambre, aburrimiento, enojo o dolor. Sin embargo, hay un motivo especial por el que los pequeños no toleran estos viajes: la presión que provoca la altura. Simon Baer, un otorrinolaringólogo de Reino Unido, explicó para Live Science que hay una diferencia anatómica entre los oídos de los bebés y de los adultos. “Los pequeños no son buenos ecualizando la presión en el oído medio, ya que la trompa de Eustaquio infantil no suele funcionar tan bien como (la de) los adultos”, detalló.

Baer señaló que la presión es especialmente problemática al momento de aterrizaje, porque es difícil pasar de una baja a otra relativamente más alta.

Los cambios de presión durante un vuelo provocan incomodidad para los bebés Unsplash

“Aunque el problema puede producirse en el despegue, la forma en que funciona la trompa auditiva hace que sea más fácil ajustar de una presión atmosférica más alta a una más baja, que es lo que ocurre cuando ascendemos. Aunque los aviones modernos están presurizados, todavía hay cambios significativos de presión atmosférica en vuelo”. Algunas de las medidas para ayudar a los niños es llevar distractores, como sus juguetes favoritos, o preparar dinámicas desde antes de abordar.

LA NACION