Labor Day: las tiendas que cierran y abren en Nevada por el Día del Trabajo

El 1° de septiembre se celebra el Labor Day en Estados Unidos, y como día feriado federal es asueto para la mayoría de los trabajadores. Es una conmemoración que data de 1882, cuando se estableció el primer lunes de septiembre de cada año como una fecha para reconocer a la fuerza laboral del país.

Las tiendas que abren y cierran en el Labor Day en Nevada

La tienda Costco señaló en su sitio web que permanece cerrada en todo EE.UU. durante el Labor Day. Por otro lado, hay cadenas de supermercados y de comida rápida que sí ofrecerán sus servicios.

Sucursales de Costco Wholosale no abren el 1 de septiembre de 2025 por Labor Day (Archivo)

Tiendas minoristas como Target, Walgreens y Walmart abrirán el próximo lunes 1° de septiembre, así como las cadenas Starbucks y Taco Bell, o supermercados como Kroger y Whole Foods, según CBS News.

De todos modos, también se recomienda que los clientes consulten directamente en su sucursal los cambios de horarios que habrá por el Día del Trabajo, ya que estos son limitados por el feriado.

Esta fecha reconocida en todo el país norteamericano también influye en las operaciones de oficinas gubernamentales, las cuales estarán cerradas, por lo que los ciudadanos deberán planear sus trámites con anticipación.

Otros servicios no disponibles en el Labor Day son el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés), la Bolsa de Valores y los bancos, que solo mantendrán el servicio de cajeros automáticos.

El servicio postal y de paquetería no trabaja en EE.UU. el Labor Day (Archivo) Freepik

Empresas que no abren en el Labor Day en EE.UU.

Al ser uno de los 12 feriados federales, las empresas y dependencias gubernamentales siguen el mismo protocolo a nivel nacional.

Servicios de paquetería privados no trabajan el próximo lunes 1° de septiembre, aunque algunas compañías pueden ofrecer envíos de emergencia con costo extra.

Qué es el Labor Day y cómo se celebra

El Día del Trabajo en EE.UU. se celebra el primer lunes de septiembre de cada año para conmemorar los logros de los trabajadores estadounidenses, y también es una festividad que marca el fin simbólico del verano.

El primer Labor Day en la historia del país tuvo lugar el 5 de septiembre de 1882, cuando cientos de trabajadores desfilaron por las calles, luego de la propuesta de una fecha para reconocer la fuerza laboral de Norteamérica.

Según el gobierno de EE.UU., esta fecha se festeja con marchas, discursos y fuegos artificiales, entre otras actividades familiares.

La importancia de esta fecha es cívica y económica y antes de ser marcada como una festividad nacional, ya era reconocida por diferentes estados y activistas laborales cuatro años antes de las huelgas de Chicago que marcarían la conmemoración del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador.

Los bancos y oficinas gubernamentales cierran el lunes 1 de septiembre por el Labor Day (Archivo)

Cómo se paga la jornada durante el Labor Day

En todos los estados del país deberá aplicarse lo estipulado en la División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo para los empleados bajo la Ley de Normas Justas de Trabajo, que trabajen al menos 40 horas por semana.

La ley establece el pago de horas extras siempre y cuando se exceda la jornada de horas semanal o bien se estipule en su contrato. El pago deberá ser de al menos 1.5 veces más al salario por hora que recibe un trabajador por su jornada regular.

En Estados Unidos los feriados federales se pagan extra, según el contrato del trabajador (Pexels/ Pixabay)

Además del Día del Trabajo, otros feriados que deberán ser pagados con salarios extra en Estados Unidos, según el gobierno, son: