Las 10 pistas de aterrizaje más peligrosas del mundo: de fuertes vientos a maniobras imposibles

Existen paisajes de aterrizajes que suelen convertirse en postales dignas de presumir, pero algunas de ellas también pueden resultar peligrosas y atemorizantes por los testimonios de quienes cotidianamente cumplen con la labor de llevar a buen término los vuelos en sitios como Bután, Austria, Reino Unido, Portugal, Brasil y varios más que han sido enlistados. No todas están ubicadas en zonas reconocidas por un alto flujo turístico, pero quizás haya algún viajero intrépido que se anime a conocerlas todas.

Lukla, Nepal

Uno de los aeropuertos considerados de mayor peligro está ubicado en el país asiático, entre las montañas más altas del planeta, a 2800 metros. La pista de 527 metros solo permite el aterrizaje de helicópteros y aviones pequeños y termina en un acantilado, por lo que su construcción, supervisada por un famoso alpinista, está inclinada.

En el aeropuerto de Lukla en Nepal solo pueden aterrizar pilotos experimentados

Santa Elena

Este aeropuerto, ubicado en la Llanura de la Bahía Próspera, del distrito de Longwood, fue inaugurado en 2016 y en poco tiempo ha ganado una reputación no muy positiva por los aterrizajes complicados, atribuidos principalmente a una cizalladura del viento. Pero quienes operan el aeropuerto dicen que más bien se trata de una turbulencia creada por una roca famosa llamada King and Queen, ubicada en la parte este de la pista, y no ha representado mayores problemas.

Innsbruck, Austria

Otro aeropuerto que se ha ganado comentarios controversiales por las complicaciones del aterrizaje es el de Innsbruck, debido a las poderosas ráfagas de viento que obligan a los pilotos a inclinarse y maniobrar bruscamente. Pero quienes han llegado hasta el destino europeo aseguran que las vistas valen la pena.

La pista del aeropuerto de Innsbruck Cortesía Aeropuertos del Mundo

Aeropuerto Nacional Reagan, EE.UU.

Probablemente lo último conocido respecto a este aeropuerto es el sorpresivo incidente sucedido el año pasado, cuando un avión de Frontier Airlines se salió de la pista y terminó en el césped. Sin embargo, pese a que estos hechos no son frecuentes y no están precisamente ligados a su diseño, los pilotos sí batallan para alinearse con la pista mientras sobrevuelan el río Potomac.

Londres, Reino Unido

En febrero pasado, el importante aeropuerto del Reino Unido llamó la atención por los emocionantes aterrizajes en la ciudad durante la tormenta Eunice que azotaba en las pistas con vientos de 145 kilómetros por hora. Aunque esa fue una situación excepcional, no es raro que los pilotos se enfrenten a dificultades cuando tienen que inclinar el avión casi en picada sobre Canary Wharf.

Paro, Bután

Literalmente, no cualquiera puede aterrizar en el único aeropuerto de Bután, solo quienes estén certificados y esa cantidad de pilotos es escasa. El problema es que no existe un radar para guiarlos y deben aterrizar en modo manual a través de una pista que solo se ve cuando ya están muy cerca de aterrizar.

San Martín

Si el resto de los aeropuertos ya parecen atemorizantes, presenciar un aterrizaje mientras tomas sol en la playa podría fácilmente encabezar esa lista. Maho Beach, en El Caribe, es popular porque los aviones pasan demasiado cerca y el espectáculo es tan impresionante como peligroso debido a que la pista está justo detrás y es inusualmente corta, 2180 metros.

El Aeropuerto de San Martín es considerado uno de los más peligrosos para el aterrizaje en el mundo

Leh, India

La ruta entre las montañas del Himalaya suma riesgo al aterrizaje en un aeropuerto ya imponente porque se encuentra a 3256 metros sobre el nivel del mar, uno de los de mayor altitud en el mundo. Los fuertes vientos al cruzar las montañas lo convierten en un desafío.

Madeira, Portugal

El destino destaca en las listas de aeropuertos con aterrizajes más atemorizantes porque la pista termina en acantilado en ambos lados y por si fuera poco, las olas de montaña y los fuertes vientos del Atlántico retan a los pilotos, quienes deben someterse a una capacitación especial para conseguir la autorización de aterrizar ahí. Para algunas personas es emocionante verlos maniobrar.

El increíble aterrizaje en el Aeropuerto de Madeira, uno de los de mayor riesgo en el mundo

Congonhas, Brasil

Quienes lo conocen dicen que el aterrizaje permite una vista espectacular, pero también está presente el riesgo porque el aeropuerto está rodeado por zonas habitacionales que serán parte del paisaje hasta el último momento, incluso instantes antes el avión parece perderse entre los rascacielos y los tejados.