El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, hizo una serie de predicciones para Shakira. La cantante colombiana ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, sobre todo luego de que el lunes aceptó el fraude al fisco español y firmó un acuerdo para evitar ir a la cárcel. Hace dos años, el también vidente, nacido en República Dominicana, presagió esa resolución.

Niño Prodigio y su predicción cumplida sobre Shakira

El Tribunal condenó a Shakira, de 46 años, a una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de más de siete millones de dólares, pero tras el convenio entre las partes se suspendió su ingreso a prisión bajo diferentes condiciones.

Tras la resolución, el astrólogo, que reside en Estados Unidos, compartió en su cuenta de Instagram @ninoprodigio, un video en el que confirmó que una de sus predicciones de hace dos años se había cumplido. En aquel momento, el psíquico dijo que las cartas revelaban que habría un pago sin que la colombiana fuera a la cárcel.

Shakira tuvo que pagar una cantidad millonaria para no ir a la cárcel David Zorrakino - Europa Press - David Zorrakino - Europa Press

“La quieren como enredar. Se ve pagando dinero, sale la carta de la satisfacción, donde va a ser satisfactorio (su proceso fiscal). Mira el dinero como sale de sus manos”, se escucha en el video que fue publicado en las redes sociales de Niño Prodigio en mayo de 2021.

“Una vez más se cumple otra de mis predicciones para la talentosísima Shakira, quien hoy, de forma muy valiente, eligió cuáles son las batallas que quiere pelear y cuáles no, priorizando su tranquilidad y la de sus hijos a quienes ama profundamente”, escribió el astrólogo en una reciente publicación de Instagram, en la que también aseguró que le daba gusto por la latina y auguró felicidad para ella.

Lo que predice Niño Prodigio para el futuro de Shakira

Unos días antes de que se diera a conocer el acuerdo al que habría llegado Shakira con el fisco español, Niño Prodigio fue invitado al programa Hoy Día, de la cadena Telemundo, para hablar acerca del futuro de la cantante. Una vez que consultó sus cartas, pudo visualizar que la colombiana está cansada, aunque no específico si se trata de su carrera u otro aspecto de su vida.

Además, con respecto al amor, el astrólogo predijo felicidad, esto a poco más de un año de que Shakira anunció su separación del exfutbolista español Gerard Piqué, en junio de 2022. La pareja permaneció unida por casi 12 años y tuvo dos hijos: Milan nació en Barcelona en enero de 2013; en tanto que en 2015 nació Sasha. Ambos ahora viven con la intérprete en Miami, Florida, y se los ha visto acompañarla a diversos eventos.

La fuerte advertencia de Niño Prodigio para Shakira

Las cartas de Niño Prodigio también dejaron ver un reencuentro en la vida de Shakira, especialmente con su familia, y una buena convivencia con sus hijos. Sin embargo, no todas las predicciones fueron positivas, dado que su círculo no está limpio. “La van a querer enredar, va a estar cerca de que la metan presa, porque hay maldad detrás de una mujer”, manifestó el psíquico, quien dejó ver que la responsable sería Montserrat Bernabeu, la madre de Piqué, por lo que le sugirió a la colombiana que no tenga enemigos y lleve las cosas de la mejor forma con su exsuegra.