Las figuras hispanas que sorprenderán este domingo en los Oscar 2023

escuchar

Este domingo 12 tendrá lugar una nueva edición de los premios Oscar, en vivo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles. En la 95° gala de la Academia de Artes Cinematográficas de Hollywood se congregarán las personalidades más importantes de la industria del cine y, entre ellas, las figuras hispanas se harán notar, con la esperanza de hacer historia y de equilibrar la balanza en la batalla por la representación de esta comunidad. En el último año, personalidades como Pedro Pascal, Zoe Saldaña y Ana de Armas, entre otros, fueron furor con sus proyectos y desfilarán el domingo por la alfombra que, por primera vez en 60 años, no será roja sino color champagne.

Después de la tercera estrella en el fútbol, Argentina busca conquistar otro premio valioso, el de la Academia, en la categoría de Mejor Película Extranjera. Si Argentina, 1985 se lleva el Oscar este domingo, sería la tercera estatuilla dorada para el país. Con la dirección de Santiago Mitre, el drama recrea una instancia crucial en la transición democrática de la nación, el juicio a la Junta Militar, con Ricardo Darín como el fiscal Julio César Strassera. La historia está basada en hechos reales y detalla cómo fue el proceso judicial contra los militares involucrados en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que aplicó terrorismo de Estado durante la década de 1970. Ahora, ya la cuenta regresiva para los premios, el equipo realizador y el elenco conservan su máxima expectativa. Santiago Mitre, y el coprotagonista, Peter Lanzani, estarán en la gala este domingo, además de Ricardo Darín, quien a último momento confirmó que se sumará a la velada.

Santiago Mitre y Peter Lanzani, listos para la ceremonia de los Oscar Instagram

Guillermo del Toro, un mexicano querido en Hollywood

El director jalisciense Guillermo del Toro es otro de los grandes favoritos para obtener el premio a la Mejor Película Animada. Su film, Pinocho, es un reflejo de su propia interpretación de la paternidad, una adaptación del libro de Carlo Collodi y un sueño largamente acariciado para él. Para concretarlo pasó una década. Con la técnica de stop motion y sus marionetas capturó cada escena para contar su historia. Esta no es la primera vez que del Toro llega a la gran ceremonia del cine, sino que se ha vuelto uno de los latinos con más participación en la industria. Si logra llevarse la estatuilla, será la número tres. En 2018 logró la máxima de la noche, Mejor Película, con La forma del agua (de 2017), donde también resultó ganador en la categoría de Mejor Director.

Guillermo del Toro asistirá a la ceremonia de los Oscar Steve Granitz - WireImage

Las figuras hispanas que brillarán en los Oscar

La actriz Zoe Saldaña estuvo entre la primera lista de los presentadores anunciados para los Oscar 2023, junto con otros nombres importantes, como Glenn Close, Dwayne Johnson, Samuel L. Jackson y Emily Blunt. Este año, Saldaña estableció un récord histórico en su carrera en la producción de blockbusters, al tener múltiples películas con recaudaciones por encima de los dos mil millones de dólares. Avatar: El camino al agua fue su última incursión. El domingo, la producción de James Cameron competirá en la categoría Mejor Película.

Zoë Saldaña interpreta a “Neytiri” y a "Gamora" en dos de las películas más exitosas de Hollywood Instagram

En la tercera lista del equipo de presentadores también se destaca el actor chileno Pedro Pascal. De esta forma, el protagonista de la serie del momento, The Last of Us, cuya trama gira en torno a un virus mortal nacido de un hongo, se unirá a John Travolta, Kate Hudson, Harrison Ford, Eva Longoria, Cara Delevingne y Halle Berry para presentar categorías durante el evento.

Pedro Pascal, uno de los actores favoritos de las redes sociales Instagram/pascalispunk

De igual manera, la mexicana Salma Hayek y el español Antonio Banderas estarán entre los hispanos principales como presentadores. Ambos fueron actores de doblaje en la nominada a Mejor Película Animada: El gato con botas: el último deseo. El film fue dirigido por Joel Crawford y Januel Mercado y protagonizado por Antonio Banderas, quien le da vida a El gato con botas. En tanto que Hayek es la voz de Kitty patitas suaves.

El actor español Antonio Banderas puso su voz en el film El gato con botas Ángel Díaz Briñas - EUROPA PRESS

Como parte de los candidatos a llevarse la estatuilla estará también Ana de Armas. La estrella cubano-española consiguió su primera nominación al Oscar por su actuación como Marilyn Monroe en la película Rubia, bajo la dirección de Andrew Dominik. Se enfrentará con Cate Blanchett, que es una de las grandes favoritas por Tár, así como con Michelle Yeoh, protagonista de la multinominada Todo a la vez en todas partes al mismo tiempo, entre otras destacadas mujeres.

Ana de Armas está nomina al premio como Mejor Actriz Protagónica (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss - Invision

Jimmy Kimell será el presentador de esta gala. En cuanto a la música, entre los confirmados estará la intérprete de ascendencia latina Sofia Carson, que se unirá a Diane Warren para presentar “Applause”, de Tell It Like a Woman.

¿Cómo ver los premios Oscar en EE.UU.?

La cadena de televisión abierta ABC transmitirá los Oscar en vivo a las 20 hs ET (hora del este). La emisión puede seguirse por TV directamente, así como en el sitio web y en la aplicación de ABC. Para estas dos últimas opciones será necesario autentificar el proveedor de TV.

LA NACION