Le dijeron que no podía subir al avión, explotó de furia y la detuvieron: “Si no quieren no me regresen mi dinero”

Una mujer se hizo viral en las redes sociales luego de que se difundiera un video suyo en el que explota de furia contra los trabajadores de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al ver que su nombre no figuraba en el sistema.

Si bien en un principio nadie entendía la causa de esta violenta reacción de la mujer de 56 años, finalmente se supo que una de las empleadas de la aerolínea Volaris le informó que no aparecía en el sistema la reservación que hizo a través de una agencia de viajes.

Lejos de escuchar las recomendaciones de los empleados de la compañía, la mujer se salió de sus cabales y, al ver que no podía subir a su vuelo, empezó a agredir a la empleada y a destrozar todo lo que estaba a su paso.

En la grabación se puede ver cómo la mujer, más tarde bautizada como “Lady Aeropuerto” en las redes sociales, insulta a la empleada de la aerolínea mientras golpea y lanza al suelo todos los objetos que tenía a su alcance.

La razón detrás de la violenta reacción de Lady Aeropuerto en mostrador del AICM

“Si no quieren no me regresen mi dinero, me vale madre, pero esto les va a costar. No me lo regreses put*, pero esto (las cosas rotas) ¡Págalo tú! Y si no quieres devolverlo no me lo pagues, eso está peor”, dijo a los gritos la mujer.

En ese momento, quienes se encontraban en el lugar solicitaron ayuda al personal de seguridad. Así fue como se hicieron presentes agentes de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Fue allí cuando, tras un intento por escaparse del aeropuerto, la mujer fue interceptada por los oficiales que se dirigían al lugar. Con este panorama, “Lady Aeropuerto” tuvo que presentarse ante la agencia del Ministerio Público para que se definiera su situación jurídica. En tanto, la aerolínea demandó a la mujer por “haber realizado destrozos y alterado la paz en los mostradores de la Terminal 1″.

Como era de esperarse, las redes sociales nunca perdonan este tipo de acontecimientos y, más allá de haberle puesto el curioso apodo de “Lady Aeropuerto”, muchos usuarios se manifestaron a favor y en contra de la reacción de la señora.

“Merecen eso y más por chapuceros, bravo señora”, “Es la única forma de cobrarse lo que roba la aerolínea”, decían algunos internautas. “La gente cada vez más loca e intolerante, espero le hayan cobrado todo para que aprenda a no hacer berrinches” y “Lo increíble no es el hecho, lo increíble es que no haya seguridad al instante”, fueron otros de los comentarios.

LA NACION