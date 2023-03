Leyó sus votos en su casamiento en Florida y su mamá tuvo que interrumpirlo: “Me ocuparé de él”

escuchar

Una pareja se casó en Plant City, Florida, después de haber compartido una década juntos. El fotógrafo que capturó los momentos más importantes de la boda publicó el video de los votos en su cuenta de TikTok. Lejos de las expresiones de ternura o del clásico “en la salud y en la enfermedad”, el discurso del novio tenía un peculiar contenido que causó múltiples reacciones: su mamá, que también era la oficiante de la ceremonia, lo quiso frenar, mientras que los invitados no pudieron contener la risa al igual que la novia. Por otro lado, los integrantes de la comunidad virtual se indignaron y ante la elección de palabras para ese gran día.

Michael y Destiny Lentini contrajeron matrimonio hace poco. El fotógrafo Jonathan Pajak tenía que estar atento a todos los momentos destacados para hacer el video. Sin embargo, las respuestas del novio lo desconcertaron: “No vas a creer lo que él dijo en sus votos”, escribió en la grabación que posteó en su cuenta de TikTok, @lensculture.

Frente a su familia y amigos, Lentini comenzó: “Solo hay dos cosas necesarias para hacerme feliz”. A esta frase le siguió toda una ola de referencias sexuales, sugerencias para mejorar en la cocina e incluso comparaciones con la actriz Margot Robbie. Cuando parecía que estaba por reivindicarse, el discurso volvió al tono sugerente e irreproducible.

Los votos del novio se volvieron virales en TikTok @lensculture

De fondo, los testigos no dejaban de reír, mientras que la novia se llevaba las manos a la boca en incredulidad. Así pasó un momento hasta que la oficiante, que también era la madre del novio, le recriminó en voz alta para interrumpirlo: “Michael”, y agregó: “Como soy su madre, me ocuparé de él más tarde, está castigado”.

El video fue visto millones de veces y suma casi 50.000 comentarios, la mayoría de indignación y reproche entre quienes consideraron que la novia debería romper su vínculo lo antes posible. “Ella se merece algo mejor”; “¿Cómo se le ocurrió decir eso en frente de sus padres?”; “Algunas cosas, incluidas las palabras, es mejor mantenerlas en privado”; “Estoy triste por la chica, incluso sin saber cómo se siente”; “Son red flags, demasiadas red flags”; “Hubiera cancelado la boda inmediatamente”, escribieron algunos miembros de la comunidad virtual.

Mientras su futuro marido revelaba sus intimidades, Destiny reía tímidamente. Su discurso también fue compartido por el fotógrafo y era completamente opuesto, dado que se refería a él como su mejor amigo y “caballero de brillante armadura”.

Defiende su relación de las críticas

El eco que obtuvo esta publicación fue tal que ni la novia pudo ignorar las reacciones. Destiny no tardó en aparecer y dar una explicación de cómo se había sentido en su gran día. “Sí, soy feliz, sigo casada y me encanta mi boda. No hay nada que cambiaría”, destacó. En un momento de la grabación que subió a su cuenta de TikTok, defendió a su ahora marido. “Sus votos mostraron una parte de su personalidad que es el lado humorístico, es definitivamente Michael”.

La novia contó cómo era su relación luego de que el video de sus votos se volviera viral

La mujer aseguró que ambos eran muy distintos, pero que se complementaban. Como una respuesta a aquellos que mostraron rechazo a su relación, les dijo: “Lo conozco desde 2010, así era desde entonces. Empezamos a salir en 2013″.

Su último comentario fue fulminante. “Así que lo siento si no estás tan feliz con tu vida. Nunca hay un momento aburrido en mi relación. Lo siento si tú no tienes lo mismo o no lo quieres. Ve a buscar a alguien que creas que te mereces o te merezca”. Incluso, añadió: “Michael es demasiado bueno para mí y lo diré hasta el día que me muera”.

Los usuarios no estuvieron muy de acuerdo con su forma de ver las cosas y la instaron a hacer una reflexión sobre su matrimonio. “Por favor, mereces mucho más. Eres absolutamente asombrosa”; “Corre”; “Nadie es demasiado bueno para nadie. Tú mereces todo lo bueno. No eres demasiado sensible. Eres hermosa. Sé honesta contigo misma”.

