Lluvia de meteoros Gemínidas: cuándo y a qué hora verlas en EE.UU.

La lluvia de meteoros Gemínidas, una de las más espectaculares del año, ya comenzó en el cielo nocturno de Estados Unidos desde el pasado 4 de diciembre de 2025. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa la estela de polvo y fragmentos que deja el asteroide azul 3200 Faetón, responsable del brillante espectáculo que cada diciembre ilumina el firmamento.

Cuándo y a qué hora ver la lluvia de Gemínidas en Estados Unidos

Las Gemínidas estarán activas del 4 al 20 de diciembre, pero su pico máximo ocurrirá durante las noches del 13 y 14 de diciembre, cuando se podrán apreciar decenas —o incluso cientos— de meteoros por hora. En condiciones ideales, podrían verse hasta 150 meteoros por hora de acuerdo con la Sociedad Americana de Meteoros.

El radiante de las Gemínidas está en la constelación de Géminis, aunque pueden verse en todo el cielo (astronomia.ign)

Mientras que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) estima que podrán verse entre 40 y 50 meteoros cada hora durante estas dos fechas.

El mejor momento para observarlas será después de las 22:00 horas del 13 de diciembre, cuando el cielo esté sin Luna y lejos de la contaminación lumínica.

Las Gemínidas suelen distinguirse por sus trazos amarillos y brillantes, visibles siempre que el radiante —en este caso, la constelación de Géminis— se encuentre sobre el horizonte.

Aunque esta lluvia se detectó por primera vez a mediados del siglo XIX con apenas 10 a 20 meteoros por hora, con el tiempo se ha convertido en una de las más abundantes del calendario astronómico.

Por qué ocurre la lluvia de meteoros Gemínidas

A diferencia de otras lluvias que provienen del hielo y polvo de un cometa, las Gemínidas se originan del asteroide 3200 Faetón, conocido como un posible “cometa rocoso”, de acuerdo con Space.

Imágenes del radar del asteroide 3200 Faetón (Observatorio de Arecibo/NASA/NSF)

Los meteoros se forman cuando diminutos fragmentos, que pueden ir desde un grano de arena hasta pequeños pedazos rocosos, ingresan a gran velocidad a la atmósfera terrestre y se desintegran, generando destellos brillantes.

En el caso específico de las Gemínidas:

Parecen provenir de la constelación Géminis , cerca de la estrella Castor .

, cerca de la estrella . Se pueden ver en todo el cielo , no solo en la zona del radiante.

, no solo en la zona del radiante. Su interacción con la atmósfera produce intensos destellos amarillos.

Consejos para observar la lluvia de meteoros Gemínidas

De acuerdo con la NASA, estos meteoros se observan mejor durante la noche y hasta antes del amanecer y son visibles en todo el mundo, incluido Estados Unidos, por hasta 24 horas.

Este espectáculo se considera uno de los mejores del año, en especial para los observadores principiantes, ya que comienza alrededor de las 21 hs.

La lluvia de estrellas tendrá su pico de actividad el 13 de diciembre NASA

Para ver las Gemínidas, la administración recomienda:

Buscar un área alejada de las luces de las ciudades o de la calle

de las ciudades o de la calle Prepararse para soportar las bajas temperaturas a la intemperie

a la intemperie Utilizar una silla cómoda y fácil de transportar, para inclinarse y mirar hacia arriba con los pies hacia el sur

y fácil de transportar, para inclinarse y mirar hacia arriba con los pies hacia el sur Después de unos 30 minutos en la oscuridad, los ojos se adaptan y le será posible ver los meteoros

y le será posible ver los meteoros Tener paciencia: el espectáculo dura varias horas hasta el amanecer, por lo que hay tiempo de poder ver las Gemínidas