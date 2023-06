Lo mordió un familiar durante una pelea, desarrolló una rara infección y estuvo a punto de perder la pierna

escuchar

Un hombre de Tampa, Florida, estuvo a punto de perder la pierna izquierda y en riesgo de muerte debido a una rara infección provocada por una bacteria carnívora que se le desarrolló luego de intervenir en una pelea familiar. Dos de sus seres queridos discutían y él intentó separarlos, pero no lo logró, en su lugar, recibió una fuerte mordida en el muslo. El afectado se trasladó a un hospital al darse cuenta de que un bulto extraño le crecía en la parte superior de su pierna, justo donde estaba la herida.

Los hechos ocurrieron en febrero pasado. En ese entonces, los médicos lo vacunaron contra el tétanos y le recomendaron un par de antibióticos. Donnie Adams, de 53 años, creyó que eso sería suficiente para terminar con el malestar, no obstante, este empeoró durante los siguientes días: la zona comenzó a enrojecerse, inflamarse y era dolorosa al tacto. “(Su muslo) casi parecía una cáscara de naranja por la hinchazón que tenía debajo de la piel”, afirmó el doctor Fritz Brink, especialista en cuidado de lesiones en HCA Florida Healthcare, a NBC News.

Adams fue sometido a dos cirugías para retirarle la piel infectada de su pierna Facebook/HCA Florida Pasadena Hospital

Se han registrado casos de amputaciones debido al tardío tratamiento de enfermedades carnívoras. Adams detalló que pudo haber perdido la pierna si hubiera retrasado la visita al médico por un día más. “Fue una tormenta tranquila”, aseguró. Los médicos le realizaron dos cirugías para retirarle alrededor del 60% de la piel en la parte delantera del muslo izquierdo, con el fin de que la infección no se propagara más.

A finales de marzo, el floridense fue dado de alta y tuvo que usar un andador para moverse durante varias semanas. Tres meses después, logró caminar sin dolor y sin renguear. Brink aseguró que su piel se curó por completo, pero que el paciente sentirá un “tejido cicatricial en el muslo por un tiempo”. Adams se mostró positivo ante la situación: “No creo que pueda hacer una carrera de 18 metros, pero una de nueve sí”, bromeó.

El 5 de junio, Adams fue declarado "oficialmente sano" por los médicos que lo atendieron Facebook/HCA Florida Pasadena Hospital

Una infección potencialmente mortal

Los especialistas explicaron que las enfermedades carnívoras, también llamadas fascitis necrotizantes, son afecciones potencialmente mortales y son provocadas por varias cepas de bacterias, como el estreptococo del grupo A y otras que suelen estar en el agua, la suciedad o la saliva. El bacilo entra al organismo a través de heridas en la piel y comienza a invadir y matar el tejido que rodea a los músculos, nervios, grasa y vasos sanguíneos. La persona puede desarrollar una grave infección en cuestión de horas o días.

La boca de las personas alberga cientos de bacterias diferentes, aunque es raro que lleguen pacientes a los hospitales con mordeduras humanas. Todavía es menos probable que estas se conviertan en enfermedades potencialmente mortales, como la de Adams, detalló el Dr. Brink, y agregó cuál es su teoría respecto a este caso: “Probablemente contrajo una infección no grave que se adentró más en el tejido blando hasta que llegó al músculo y simplemente pudo despegar”.

El paciente se negó a revelar las causas de la disputa familiar y aseguró que no tenía conflictos con sus seres queridos a pesar de los problemas de salud que uno de ellos le generó. “Fue una discusión entre dos personas que se agravó. Me metí en medio y me lesioné, no pasa nada. No voy a odiarlos por esto”, aseguró.

LA NACION