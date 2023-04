Lo picó una hormiga ‘asesina de vacas’ y compartió su experiencia en redes; “sentí que me quemaban vivo”

escuchar

Un hombre originario de Florida sufrió la picadura de una hormiga conocida como “asesina de vacas” y contó su experiencia a través de redes sociales, donde compartió varias fotografías de las lesiones que el insecto le provocó en una pierna y describió cómo fue el dolor que sintió.

El pasado 23 de abril, Eric Breuer advirtió sobre la picadura de este insecto en el grupo de Facebook Unseen Florida. Explicó que también se conoce como hormiga de terciopelo rojo o avispa sin alas. “Aquí están las fotos de la mordedura que sufrí hace unos años”, escribió en la publicación y adjuntó cuatro imágenes que mostraban una lesión gigante en su pierna, la cual medía aproximadamente 20 centímetros de largo y 10 de ancho, según lo indicaba una cinta métrica que colocó a un lado de la lesión.

El hombre explicó que sufrió la picadura instantes después de bajar de una motocicleta Facebook/Eric Breuer

La mayoría de los usuarios quedaron impactados con su testimonio, mientras que otros compartieron las experiencias que habían tenido con esos mismos insectos: “Una vez me picó en el pie, duele demasiado. La única forma en que encontré alivio fue con un baño caliente”; “¡Vaya, probablemente seas alérgico! A mi hijo le picó una a los ocho años, su grito me horrorizó, pensé que lo había mordido una serpiente, pero solo tenía una pequeña roncha”; “Me picó una, fue como ser apuñalado por una aguja hipodérmica que inyecta veneno. Mi primer instinto fue salir corriendo, todavía me siento fatal porque dejé a mi perro atrás”, escribieron.

Breuer detalló para Newsweek que su picadura ocurrió en julio de 2020, instantes después de conducir su motocicleta en la ruta 27 en Davenport, Florida. “Cuando me bajé del vehículo, di uno o dos pasos y sentí que me mordió. Fue como si alguien me quemara con un cigarrillo en la parte interna del muslo derecho”. El hombre señaló que, de inmediato, se golpeó la parte en la que sentía dolor y luego vio cómo el insecto salía de su pantalón.

La picadura le provocó una roncha de 20 por 10 centímetros Facebook/Eric Breuer

Agregó que nunca había visto esa hormiga o algo parecido, medía entre uno y dos centímetros y era de “un color rojo oscuro brillante”. Breuer sintió molestias durante los cinco días posteriores a la picadura, aunque tuvieron que pasar 10 días en total para que el tono desapareciera por completo de su pierna.

¿Cómo son las hormigas “asesinas de vacas”?

Estas hormigas pertenecen a la familia Mutillidae. Están cubiertas por una densa capa de pelo de diversos colores llamativos, que sirven como señal de advertencia para los posibles depredadores. Se encuentran en todo el mundo, aunque son más comunes en Nebraska, sobre todo en los meses de verano (boreal). Las hormigas hembras de este tipo se asemejan a una hormiga obrera y pueden medir hasta dos centímetros de largo. Los machos son más grandes, tienen alas de color marrón oscuro y diferentes patrones de color en su cuerpo, explica la University of Nebraska.

La “asesina de vacas” se mueve rápidamente y puede liberar malos olores. Las hembras son capaces de producir una picadura muy dolorosa, ya que tienen un gran aguijón. Estos insectos ocupan el puesto 3 o 4 de las picaduras más dolorosas según el índice de dolor por picadura de Schmidt, cuyo límite máximo es el 4. A pesar del malestar físico, el veneno no es muy tóxico, según los investigadores universitarios.

Las hormigas "asesinas de vacas" tienen diversos colores característicos para alertar a sus posibles depredadores University of Nebraska

