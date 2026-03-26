Cómo vive y administra su presupuesto alguien que trabaja limpiando casas por US$24 mil al año en Queens

Vivir en Nueva York con US$24.000 al año obliga a convertir cada gasto en una decisión calculada. Ese es el caso de Tyson Watts, un joven de 28 años que trabaja como limpiador de casas y que encontró en la disciplina financiera una forma de sostenerse mientras intenta construir un proyecto propio.

Cómo alquilar y vivir en Queens con un sueldo de US$24.000

La principal herramienta de ahorro de Tyson Watts es no vivir solo. Actualmente, reside con su madre en Rockaway Park, Queens, una decisión que tomó después de una experiencia fallida al intentar independizarse con un compañero de cuarto.

El alquiler promedio en Queens es de US$2450 al mes Pixabay

En esa etapa, compartía alquiler y pagaba US$1900 mensuales en Flatbush, Brooklyn. Sin embargo, cuando su compañero dejó de cubrir su parte, el acuerdo se volvió insostenible y tuvo que rescindir el contrato y regresar con su madre.

“Si tienes la opción de vivir con un familiar que te apoye, que te ayude a ahorrar y a superarte, aprovecha esa oportunidad hasta que estés realmente bien”, aconsejó Watts en una entrevista con The New York Times.

Actualmente, el joven aporta US$600 al mes para cubrir parte de los servicios y la comida del hogar.

Su ingreso mensual ronda los US$2000 y proviene de un empleo en una empresa local de limpieza.

Su estrategia de ahorro incluye residir con su madre, trasladarse largas distancias para comprar alimentos económicos y gestionar rigurosamente sus finanzas personales The New York Times

A eso suma todas las horas extra posibles, con el objetivo de ahorrar y, en el futuro, cambiar de ciudad y mejorar su situación habitacional.

La estrategia para pagar menos en Nueva York

La alimentación también está atravesada por una estrategia concreta. Una o dos veces al mes, Watts cruza parte de la ciudad para comprar en un supermercado Aldi ubicado en East New York, Brooklyn, donde encuentra precios más bajos que en su zona.

Para hacer esas compras toma dos buses, el Q53 y el Q60, y lleva varias bolsas para abastecerse por dos semanas.

En cada visita gasta alrededor de US$150 en productos básicos como carne molida, salmón, frutos secos y otros alimentos que luego comparte en su casa con su familia.

Ese esquema le permite evitar gastos diarios más altos. Además, casi no consume comida preparada afuera: cocina en su casa, lleva desayuno y almuerzo al trabajo y limita al máximo las compras impulsivas durante la jornada.

Otros rubros fijos en su presupuesto son:

Transporte : destina unos US$50 al mes a su tarjeta para moverse por Nueva York, tanto para ir a limpiar casas como para realizar compras fuera de su barrio.

: destina unos a su tarjeta para moverse por Nueva York, tanto para ir a limpiar casas como para realizar compras fuera de su barrio. Cuidado físico: aprovecha una promoción en un gimnasio local y paga US$200 por siete meses de acceso, una inversión que considera útil para sostener su rutina.

Aunque su margen es reducido, Watts no elimina por completo los gastos personales. Lo que hace es priorizar opciones de bajo costo y planificar cada salida para que no altere el resto del mes.

Destina unos US$50 al mes a su tarjeta para moverse por Nueva York Marc A. Hermann - Archivo

Cómo administra sus tarjetas de crédito y el tiempo libre

Uno de sus focos principales está en el historial crediticio. Utiliza tres tarjetas de crédito, pero reparte los consumos para no superar el 10% del límite disponible en cada una y paga el total todos los meses.

Ese método tiene un objetivo: mejorar y mantener un puntaje crediticio que hoy se ubica en 740.

Para él, ese número puede ser clave si en algún momento vuelve a intentar alquilar un departamento por su cuenta.

En su tiempo libre también busca reducir costos. Suele elegir actividades gratuitas o de aporte voluntario, como caminar por Central Park o visitar el Museo Americano de Historia Natural con alguno de sus hermanos menores.

El ingreso extra que busca convertir en su salida económica

Además del trabajo de limpieza, Watts desarrolla un emprendimiento gastronómico de comida caribeña llamado TUPS, que opera durante la temporada de verano en Rockaway Beach.

En los mejores días puede facturar hasta US$400, aunque ese ingreso no se traduce por completo en ganancia porque una parte importante (US$200) se va en ingredientes, insumos y operación.

“Quiero formar una familia numerosa, sabiendo que vengo de una pequeña”, dijo a The New York Times.

“Por eso trabajo duro todos los días. Para esto tengo que esforzarme al máximo. Este es mi sueño americano”, señaló.