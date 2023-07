Los importantes puestos en la administración DeSantis que están vacantes hace meses

escuchar

Con sus fuertes posturas sobre los temas de la agenda, Ron DeSantis, el gobernador de Florida y actual precandidato a la presidencia de EE.UU., es uno de los personajes más observados de la política en este momento. Durante los puntos críticos de la pandemia de Covid-19, cuando pidió reactivar la economía y el funcionamiento de las instituciones, e incluso formó un comité estatal para debatir las recomendaciones de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC). Todas estas medidas le dieron proyección nacional. No obstante, a nivel local impactó entre los funcionarios de salud pública. Desde hace meses, dos de las figuras principales en la administración, responsables de rastrear y prevenir la propagación de enfermedades transmisibles, dejaron sus puestos, lo que algunos expertos señalan como “un grave riesgo para la salud”.

Una investigación de NBC News reveló que las vacantes están en la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud de Florida, roles cruciales dentro de la vigilancia y la lucha de enfermedades en el estado. Sus lugares están vacíos mientras que, a finales del mes pasado, los CDC emitieron una alerta porque se detectaron diferentes casos de malaria por primera vez en décadas.

Los puestos incluyen al jefe de la oficina, que supervisa gran parte de las funciones básicas de salud pública en el estado. Hasta hace un mes lo ocupaba Clayton Weiss, pero se trasladó al Departamento Correccional de Florida. La persona a cargo promueve también la inmunización y dirige el programa de salud para refugiados, entre otras tareas.

Padres, docentes y sindicalistas exigieron que la junta escolar declare obligatorio el uso de la mascarilla ante el aumento de casos de Covid-19 y a pesar de un decreto del gobernador Ron DeSantis contra la obligatoriedad (archivo)

El segundo puesto, el de administrador de la división de vigilancia de la oficina, está vacante desde marzo, cuando Thomas Troelstrup se fue a una empresa privada. El responsable se encarga del seguimiento de la propagación de enfermedades transmisibles y del sistema de datos de enfermedades notificables de Florida.

Expertos ven un problema en las vacantes de salud

Diferentes especialistas analizaron qué significa la ausencia de estas dos personas en la salud pública de Florida. Aileen Marty, experta en enfermedades infecciosas y profesora de la Universidad Internacional de Florida, consideró que se trata de “dos funciones fundamentales” y analizó la situación. “Lamentablemente, se politizó el uso de vacunas y los servicios sanitarios para refugiados y otros inmigrantes, lo cual puede explicar las dificultades para cubrir este puesto vital”, declaró a NBC News.

Para Marty, los problemas políticos relacionados con la vigilancia y la presentación de informes de Covid-19 son grandes retos en la división de vigilancia de la Oficina de Epidemiología. “No cubrir estos puestos vitales es un grave riesgo para la salud de Florida”, advirtió.

Por su parte, George C. Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública, agregó que hay diferentes factores que deben considerarse al contratar profesionales de salud pública, incluyendo que son salarios más bajos que en el sector privado y que hay una escasez general de epidemiólogos. No obstante, admitió que Florida es un caso particular en la administración DeSantis: “Tiene un departamento de salud que ha sido seriamente politizado y el apoyo a los buenos sistemas de salud pública en Florida se erosionó en los últimos años”.

Finalmente, Marty defendió que el enfoque de DeSantis podría disuadir a los funcionarios de salud pública calificados de tomar alguno de los puestos vacantes. “Ser ciego a los datos que ayudan a evaluar los brotes emergentes retrasa una respuesta adecuada y la planificación de los recursos. Estos retrasos pueden costar y costarán vidas, repercutirán negativamente en los años de vida ajustados en función de la discapacidad y causarán daños a la sociedad y a la economía”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tuvo una fuerte postura en la pandemia de Covid (archivo)

Al respecto, el portavoz del Departamento de Salud de Florida, Jae Williams, confirmó que los puestos están vacantes y defendió que se trata de una industria en donde no es fácil encontrar a solicitantes calificados. “La epidemiología es un campo altamente competitivo”, señaló. “El presupuesto incluye más de US$18,6 millones para el Departamento de Salud para ayudar aún más en el reclutamiento y la retención”.

Williams destacó que hay expertos en todo el estado para responder con prontitud a cualquier riesgo. Asimismo, señaló que la epidemióloga estatal Carina Blackmore sigue en su puesto, y que Joseph Ladapo, que dirige el Departamento de Salud, tiene un doctorado en salud pública por la Universidad de Harvard.

El doctor Anthony Fauci fue una de las figuras más criticadas por DeSantis durante la pandemia de Covid-19 (Shawn Thew/Pool Photo vía AP, Archivo)

En el tema de la salud, el gobernador DeSantis defiende en cada oportunidad su respuesta a la pandemia, usándola también como un dardo contra el expresidente Donald Trump, a quien recrimina por haber confiado en el Dr. Anthony Fauci para liderar la estrategia nacional contra el Covid-19. Ambos políticos compiten por la nominación del Partido Republicano para la presidencia de EE.UU.

