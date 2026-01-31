Los tres proyectos faraónicos con los que Trump quiere celebrar el 250° aniversario de la independencia de EE.UU.

NUEVA YORK.– Como un emperador romano moderno, Donald Trump busca dejar su huella en la historia estadounidense no solo a través de sus políticas económicas y migratorias, sino también mediante una serie de proyectos de fuerte carga simbólica en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, que se cumplirán en 2026.

Los planes incluyen la intención de levantar un arco triunfal en Washington, el inusual deseo de que un aeropuerto lleve su nombre y la organización de una carrera de IndyCar en las calles de la capital.

Según reveló The Washington Post, Trump evalúa levantar el llamado Independence Arch, una estructura de 76 metros de altura, lo que la convertiría en un monumento significativamente más alto que la Casa Blanca (21,3 metros) y que el Lincoln Memorial (30,4 metros).

El prototipo de arco que quiere levantar Trump

El mandatario habría considerado inicialmente dos alternativas de menor tamaño, pero su preferencia –según el mismo medio– es avanzar con el diseño más grande, bajo el concepto simbólico de “250 pies por los 250 años” de la nación, que se celebrarán en 2026.

El Post informó que Trump tiene en la mira un terreno cerca del Puente Memorial sobre el río Potomac, citando a dos personas que están familiarizadas con los planes y hablaron con el medio bajo condición de anonimato.

Continúan los trabajos de construcción del salón de baile en la Casa Blanca, donde alguna vez estuvo el Ala Este Pablo Martinez Monsivais - AP

La última propuesta para ampliar el horizonte de Washington coincide con la construcción por parte de Trump de una nueva Ala Este de la Casa Blanca que albergará un salón de baile. Con 8268 metros cuadrados, se supone que el nuevo salón será más grande que los 5110 metros cuadrados de la Casa Blanca.

La escala del arco imaginado por Trump, llamado Arco de la Independencia, ya ha alarmado a algunos expertos en arquitectura, incluido uno que inicialmente apoyó un arco más pequeño.

Especialistas advierten que una estructura de esas dimensiones alteraría de manera radical el paisaje urbano de Washington y rompería los equilibrios visuales cuidadosamente preservados en la capital estadounidense, caracterizada históricamente por la ausencia de edificios y monumentos excesivamente altos.

“No creo que un arco tan grande encaje ahí”, declaró al Post Catesby Leigh, crítico de arte que concibió un arco más modesto en un ensayo de 2024. Según se informa, la idea de Leigh le fue presentada a Trump por aliados de la administración del presidente.

Leigh había propuesto inicialmente un arco temporal de 18 metros para conmemorar la Declaración de Independencia. Pero Trump optó por un diseño permanente cuatro veces más grande, financiado con donaciones sobrantes del proyecto del salón de baile de la Casa Blanca, valorado en 400 millones de dólares.

Trump muestra su prototipo de arco

Trump viene promoviendo desde hace meses esta idea de un arco inspirado en el Arc de Triomphe de París, uno de los símbolos más reconocidos de la capital francesa, que mide cerca de 50 metros de altura.

No obstante, el proyecto estadounidense superaría ampliamente esas dimensiones, reforzando el carácter monumental que el presidente busca imprimirle a la celebración del aniversario.

Por el momento, el plan no cuenta con detalles oficiales sobre su ubicación exacta, presupuesto ni plazos de ejecución, pero el debate ya se instaló en Washington, donde vuelve a discutirse el delicado equilibrio entre conmemoración histórica, monumentalidad y preservación del paisaje urbano.

Otras obras

Pero el mandatario quiere dejar su marca no solo en el suelo de Washington, sino también en el cielo de Estados Unidos. Un ambicioso proyecto impulsado por legisladores republicanos propone rediseñar uno de los principales aeropuertos del área metropolitana y rebautizarlo con el nombre del presidente, en una iniciativa que combina obras millonarias, política dura y un fuerte componente simbólico.

Trump quiere ponerle su nombre al Washington Dulles International Airport

La propuesta apunta a transformar el actual Washington Dulles International Airport en el futuro “Donald J. Trump International Airport”, una de las principales puertas de entrada aérea del país y un nodo clave del tráfico internacional.

Además, Trump firmó en las últimas horas una orden ejecutiva para avanzar en la organización de una competencia automovilística urbana en Washington, denominada “Freedom 250 Grand Prix”, que, de concretarse, sería la primera carrera de IndyCar disputada en la capital estadounidense.

La prueba está prevista para agosto de 2026 y se desarrollaría en un circuito urbano cercano al National Mall, integrando monumentos y edificios históricos al trazado, en una iniciativa orientada a combinar deporte, turismo y conmemoración nacional.

La orden presidencial instruye a distintas agencias federales a coordinar permisos, seguridad, logística urbana e infraestructura, con el objetivo de concretar un evento sin precedentes en el corazón político de Estados Unidos.

