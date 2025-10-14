Atención jugadores de la lotería de California: el premio más grande del año de US$50 millones acaba de salir

Un afortunado residente de California se convirtió en millonario al ganar un premio de US$50 millones en el sorteo del sábado 11 de octubre de la Lotería de SuperLotto Plus, lo que represente la mayor recompensa de ese juego en 2025. El ticket fue vendido en la ciudad de Westlake Village, condado de Los Ángeles.

Un cliente de una licorería cerca de la frontera entre los condados de Los Ángeles y Ventura ganó el premio mayor de la Lotería de SuperLotto Plus, según informó Fox 40 News. Los números ganadores fueron 3, 13, 27, 32, 39, junto con el Mega 4.

El boleto fue comprado en Village Spirit Shoppe, ubicado en 4601 Lakeview Canyon Road. Ese establecimiento recibirá un bono de US$250 mil por haber vendido el ticket.

De acuerdo con un comunicado de la Lotería de California, este premio representa el mayor SuperLotto Plus de este 2025. Además, marca la primera vez que se gana la recompensa mayor desde el 5 de marzo, cuando un boleto de US$30 millones fue adquirido en la ciudad de Cotati, en el condado de Sonoma.

Otros boletos ganadores en California: premios secundarios de la Lotería de SuperLotto Plus

Otro minorista del sur de California vendió dos boletos que acertaron cinco números, pero no el Mega 4, cada uno con un valor de US$20.938. Uno de ellos se adquirió en Albertsons, 720 3rd Avenue en Chula Vista, mientras que el otro ganador compró su boleto en Primm Valley Lotto, cerca de la frontera entre Nevada y California.

El pozo mayor se reiniciará para el concurso del miércoles, con un valor estimado de US$7 millones. Según la Lotería de California, las probabilidades de acertar las cinco combinaciones más el número Mega son de 1 entre 41.416.353, mientras que las chances de ganar cualquier premio son 1 en 23.

Los ganadores del jackpot de SuperLotto Plus cuentan con 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.

Cómo se puede jugar al SuperLotto Plus en California

SuperLotto Plus es el juego de jackpot original dentro del estado de California. Para poder participar, hay que elegir cinco cifras entre 1 y 47, así como también otro entre 1 y 27 para el Mega. Es posible optar por Quick Pick, para que el generador aleatorio seleccione las cifras automáticamente.

Cada jugada tiene un costo de US$1. Los sorteos se llevan a cabo miércoles y sábados, tras el cierre de entradas a las 7.45 (hora local) del día del juego. SuperLotto Plus contempla nueve combinaciones premiadas. Entre mayor sean los aciertos, mayor será la recompensa económica.

