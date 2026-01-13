Buscan al ganador de más de US$800.000 de Powerball: el boleto se vendió en una gasolinera en California

La Lotería de California alertó a los jugadores de Powerball sobre un boleto que resultó ganador en el pasado sorteo del sábado 10 de enero. El ticket tiene un premio de 812 mil dólares y fue vendido en una gasolinera localizada en Moorpark, una ciudad del condado de Ventura, en el sur de la entidad.

Buscan a un ganador de Powerball en California

A través de sus redes sociales, la agencia estatal de juegos dio a conocer que un boleto vendido en California resultó ganador de segundo nivel del sorteo que realizó Powerball el sábado, cuando el pozo se encontraba en US$126 millones y los números ganadores fueron: 5, 19, 21, 28, 64 y la bola roja 14.

Así dio a conocer la Lotería de California al ganador de Powerball Facebook California Lottery - Facebook California Lottery

“¡Es hora de celebrar California! Tenemos una increíble victoria Powerball para celebrar, ¡así que deja esas felicitaciones en los comentarios!“, se lee en el mensaje.

Las autoridades también informaron que el ticket ganador fue comprado en la gasolinera ARCO AM/PM, ubicada en los Angeles Ave., en Moorpark.

En el sorteo del sábado 10 de enero, el boleto ganador coincidió con cinco números y solo le faltó el Powerball rojo para llevarse el premio mayor. Así, el ticket gana un premio de US$812.200.

Buscan al ganador de un boleto que fue comprado en ARCO AM/PM de Moorpark Captura de pantalla Google Maps - Captura de pantalla Google Maps

Cómo reclamar un premio de lotería en California

En el sitio web de la Lotería de California señalan que la forma más rápida de reclamar premios de US$600 o más es en una Oficina de Distrito, que están abiertas de lunes a viernes de 8 a 17 hs para aceptar formularios de reclamo. No se requiere cita previa y el servicio se otorga por orden de llegada.

Para quienes prefieran la opción de solicitar sus ganancias por correo postal, indican que se debe enviar el ticket original y el formulario de reclamación firmado (junto con el recibo de autorización de reclamación del vendedor, si se tiene) a la dirección:

Lotería del Estado de California

730 North 10th Street

Sacramento, CA 95811

El procesamiento de cheques el mismo día para premios reclamados de US$600 a US$1000, también está disponible en cada oficina de distrito hasta las 16.30 hs con una identificación con foto válida y vigente emitida por el gobierno.

Para premios de US$599 o menos, se puede visitar un minorista de Lotería, reclamar en una Oficina de Distrito de Lotería o reclamar por correo.

Para reclamar premios de US$599 o menos, se puede visitar un minorista de Lotería de California Archivo

La agencia de juegos también advierte acerca de los errores pueden retrasar el procesamiento de un reclamo, como:

No completar el formulario de reclamo correctamente.

Asegurarse de firmar el formulario de reclamación.

No incluir la fecha de nacimiento.

Formulario de reclamación faltante.

Asegurarse de que la dirección esté completa y sea legible.

Incluir el boleto firmado.

Cuándo se ganó el último premio mayor de Powerball

Un boleto vendido en Arkansas acertó los seis números sorteados el pasado 24 de diciembre de 2025 y ganó el premio mayor de US$1817 millones, con opción de pago en efectivo de US$834,9 millones. Ambas opciones de premio son antes de impuestos.

Este pozo se convirtió en el segundo premio mayor de lotería estadounidense más grande jamás ganado y el premio Powerball más grande de 2025. Es la segunda vez que se gana con un boleto vendido en Arkansas; la primera fue en 2010.

Si el ganador elige la opción de anualidad, recibirá un pago inmediato, seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.