Ganaron la lotería Powerball en Nueva Jersey, pero perderán todo en 2026 si no revisan los números de los boletos

La Lotería de Nueva Jersey dio a conocer que dos jugadores de Powerball están en riesgo de perder todas sus ganancias si no revisan sus boletos pronto. La agencia de juegos advierte que los ganadores tienen un año para reclamar sus premios, pero el tiempo se agota.

Dos ganadores en riesgo de perder su premio de Powerball

En un comunicado, el organismo que regula la lotería del Estado Jardín, hizo un llamado a los jugadores para revisar sus billetes antiguos. En la entidad, las reglas indican que los ganadores tienen un año para reclamar sus premios antes de que caduquen.

Llaman a los jugadores de Powerball en Nueva Jersey a revisar sus boletos Jenny Kane/AP Photo

Sin embargo, dos grandes premios sin reclamar vencerán pronto:

Un premio de Powerball de 50.000 dólares vence el 13 de enero . El boleto fue comprado en el 7-Eleven #11457, ubicado en el 249 de Lafayette Road en Edison , municipio del condado de Middlesex .

vence el . El boleto fue comprado en el #11457, ubicado en el 249 de Lafayette Road en , municipio del . El otro boleto, también de US$50.000 vence el 1º de febrero, se compró en Wine Outlet, en el 526 de Arnold Avenue en Point Pleasant Beach, en el condado de Ocean.

¿Cómo comprobar un billete ganador?

La Lotería de Nueva Jersey tiene dos opciones para comprobar si un boleto de la lotería es acreedor de un premio.

En su sitio web: se deben introducir los números del ticket.

Por la aplicación: los boletos se pueden escanear la app móvil de la Lotería de Nueva Jersey, disponible para equipos Android e iOS.

La agencia advierte que los tickets ganadores deberán ser verificados por un vendedor autorizado o por la sede de la lotería.

En la app de la Lotería de Nueva Jersey se pueden escanear los boletos para comprobar si son ganadores Google Play - Google Play

¿Cómo reclamar un premio de la lotería de Nueva Jersey?

La agencia de juegos del Estado Jardín dispone de diversas formas de reclamar las ganancias de un boleto de lotería:

Premios por menos de US$599,99 : se pueden canjear por efectivo al instante en cualquier lotería del estado. Simplemente, se debe presentar el boleto.

: se pueden canjear por efectivo al instante en cualquier lotería del estado. Simplemente, se debe presentar el boleto. Premios entre US$600 y US$10.000 : es posible presentar un reclamo móvil a través de la app.

: es posible presentar un reclamo móvil a través de la app. Los premios superiores a US$599,99 se pueden cambiar en un minorista al presentar un formulario de reclamación.

También es posible hacer el reclamo por correo postal: es necesario descargar y completar el formato, engrapar el ticket y enviarlo a:

Centro de Reclamaciones de la Lotería de Nueva Jersey

PO Box 041

Trenton NJ 08625-0041

Attn: Validations

En Nueva Jersey, los jugadores tienen un año para reclamar sus premios antes de que caduquen Facebook New Jersey Lottery - Facebook New Jersey Lottery

La Lotería de Nueva Jersey recomienda hacer una copia del formulario de reclamo y de los boletos (anverso y reverso) en caso de que se produzca una demora o pérdida en el correo.

También se puede entregar el formulario de reclamación y el boleto ganador en persona en la oficina del Centro de Reclamaciones, donde se localiza un buzón seguro. El horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 hs. La dirección es: Lawrence Park Complex, en el 1333 Brunswick Avenue Circle, Trenton, NJ 08648.

Para quien ganó un premio mayor, de US$25.000 o más, o se siente más cómodo al presentar el reclamo en persona con un representante de la Lotería, se puede solicitar una cita o llamar al 1-800-222-0996 entre las 8 y las 16.30 hs.