Malas noticias para los trabajadores en Estados Unidos: ¿por qué los seguros médicos serán más caros en 2026?

Las proyecciones para 2026 indican un panorama de malas noticias para los trabajadores en Estados Unidos debido a los aumentos significativos y generalizados en los costos de los seguros médicos. Los incrementos impactarán en el bolsillo de los empleados a partir del año siguiente.

Los motivos que determinarán el aumento de precios en la atención médica en EE.UU.

Los costos de las coberturas se encarecerán para los planes de salud patrocinados por empleadores y también para los adquiridos a través del Mercado de la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés).

Los trabajadores en Estados Unidos enfrentarán un aumento en sus primas freepik

De acuerdo con los principales estudios sobre cobertura médica, el aumento obedece a dos factores determinantes: la presión de los precios y la mayor utilización de servicios de salud.

Presiones sobre el precio de la atención médica:

Inflación y costos laborales : la inflación en la economía general, incluidos los salarios más altos en el sector de la atención médica, contribuye al aumento de los precios. Además, la persistente escasez de personal clínico, son un factor significativo, indicó Health System Tracker.

: la inflación en la economía general, incluidos los salarios más altos en el sector de la atención médica, contribuye al aumento de los precios. Además, la persistente escasez de personal clínico, son un factor significativo, indicó Negociación de proveedores : las tarifas de reembolso son significativamente más altas, citando la inflación y las dificultades financieras pospandemia.

: las tarifas de reembolso son significativamente más altas, citando la inflación y las dificultades financieras pospandemia. Avances en diagnósticos y terapias : los tratamientos contra el cáncer y los medicamentos para bajar de peso, ofrecen mejores resultados, pero generalmente cuestan más que los tratamientos que reemplazan, de acuerdo con Mercer.

: los tratamientos contra el cáncer y los medicamentos para bajar de peso, ofrecen mejores resultados, pero generalmente cuestan más que los tratamientos que reemplazan, de acuerdo con Aranceles: los nuevos impuestos establecidos por Donald Trump podrían ejercer una presión al alza sobre los costos de los productos farmacéuticos y suministros médicos.

Mayor utilización de servicios:

Efecto residual de la pandemia : las tasas de utilización de varios servicios de salud han ido en aumentos en los últimos dos años, según Segal Group .

: las tasas de utilización de varios servicios de salud han ido en aumentos en los últimos dos años, según . Aumento en la salud mental : el uso de estos servicios es el mayor contribuyente a los costos de atención médica.

: el uso de estos servicios es el mayor contribuyente a los costos de atención médica. Incremento de condiciones crónicas : las condiciones crónicas y condiciones de alto costo son el motor principal de la escalada de los costos.

: las condiciones crónicas y condiciones de alto costo son el motor principal de la escalada de los costos. Atención virtual: la atención médica en línea y su creciente aceptación por parte del consumidor está afectando los patrones de uso.

La atención médica aumentó considerablemente hace dos años y esto encareció el seguro en Estados Unidos Archivo

Los aumentos en los seguros médicos proyectados para 2026 en EE.UU.

Aunque no habrá un incremento uniforme, la mayoría de los especialistas anticipa alzas considerables para los empleados con planes de salud patrocinados por sus empresas.

Según Mercer, el costo total del beneficio por trabajador aumentará 6,5% en promedio en 2026, incluso después de aplicar medidas de control. Por su parte, la plataforma de seguros AON proyecta un alza del 9,5% si no se adoptan cambios estructurales, lo que llevaría el gasto a más de 17.000 dólares por empleado.

Todos los planes de salud aumentarán en Estados Unidos 123RF

Asimismo, muchos empleadores planean subir los deducibles y copagos para reducir el impacto del aumento en las primas, lo que incrementará el gasto de bolsillo de los trabajadores. En el caso de los seguros del Mercado ACA, las aseguradoras prevén un incremento promedio del 20% en las primas para 2026, con una mediana del 18%, de acuerdo a lo compartido por Health System Tracker.

Finalmente, la posible expiración de los créditos fiscales federales podría elevar las primas de bolsillo hasta un 75%, lo que afectaría a millones de asegurados que dependen de estos subsidios para mantener su cobertura.