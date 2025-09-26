Malas noticias para los usuarios de Kindle: el cambio que trajo la última actualización

Los usuarios de Kindle suelen esperar las actualizaciones de Amazon con entusiasmo, dado que acostumbran a incluir nuevas funciones o mejoras en el dispositivo. Sin embargo, la última renovación trajo malas noticias para los lectores. En específico, se sumó otro sistema protección de derechos que volvió aún más difícil realizar copias de seguridad de cualquiera de los libros electrónicos.

La última actualización de firmware de Amazon (versión 5.18.5) para los Kindle de 11ª y 12ª generación incluye un nuevo sistema de Gestión de Derechos Digitales (DRM, por sus siglas en inglés) que impide a los usuarios realizar copias de seguridad de sus libros y eliminar el cifrado.

Amazon actualizó el sistema de DRM de Kindle y le impide a los usuarios hacer copias de seguridad

Si un archivo tiene DRM, el lector queda atado al ecosistema de Amazon y ya no puede hacer la copia de seguridad para evitar perder las obras en caso de que se pasen a otra marca de lector electrónico, como Kobo.

Esta nueva protección afecta a cualquier libro que se haya descargado recientemente en el Kindle Colorsoft y el Kindle Scribe, sin importar la fecha de compra o publicación.

Antes había métodos de para saltarse esas restricciones, pero esos trucos suelen dejar de funcionar cada vez que la empresa actualiza el software.

“No se aplica a los libros en los que la editorial ha solicitado que no se utilice el DRM. En su página de ventas debe decir ‘Uso simultáneo de dispositivos: Ilimitado’ en la información del producto”, explicó en el foro Mobileread uno de los principales desarrolladores de métodos de jailbreak, término con el que se denomina al proceso de eliminar las restricciones de software impuestas por el fabricante en un dispositivo.

Según precisó, el sistema utiliza una clave secreta de cuenta almacenada en una ubicación inaccesible para desbloquear el cifrado del libro. “La única forma de eliminarlo es acceder a ese almacenamiento, lo cual solo es posible si el dispositivo fue liberado antes de actualizarlo al nuevo firmware”, apuntó.

La actualización se suma a otras restricciones de Amazon y genera inconvenientes con Kindle

La nueva modificación se suma a otras restricciones que Amazon ha establecido en el último tiempo para sus lectores de Kindle. A comienzos de 2025, la empresa quitó la opción de “Descargar y transferir por USB”, lo que afectó a cientos de usuarios que buscaban hacer copias de seguridad de las obras que habían adquirido.

De acuerdo al sitio Pocket Lit, tras la nueva actualización, los usuarios empezaron a encontrar un error de ASIN (código con el que se identifica cada producto) como no válido. El problema se percibe cuando un lector intenta abrir un libro electrónico transferido a través del sistema de correo electrónico de Kindle.

Las especulaciones giran en torno a que, con el nuevo sistema DRM, la plataforma no reconoce correctamente el código ASIN de los archivos.

Al respecto, Amazon explicó que ya comenzó una investigación sobre ese error. “Nuestro equipo técnico está al tanto del problema y está trabajando para resolverlo”, aseguró.

Para sortear esa falla, desde el sitio Pocket Lit recomiendan:

Activar el modo avión del dispositivo antes de abrir el archivo, aunque puede ser que no funcione para todos

del dispositivo antes de abrir el archivo, aunque puede ser que no funcione para todos Usar la opción “Go to”: una vez dentro del libro, se puede elegir el icono “Go to”. Desde ahí, es posible seleccionar directamente un capítulo o la tabla de contenido del archivo. Esto permite abrir secciones específicas con normalidad, aunque puede no funcionar para la totalidad del archivo.