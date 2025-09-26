Malas noticias para los usuarios de Kindle: el cambio que trajo la última actualización
Amazon introdujo un nuevo sistema de Gestión de Derechos Digitales (DRM, por sus siglas en inglés) que vuelve más difícil hacer copias de seguridad de los libros
- 4 minutos de lectura'
Los usuarios de Kindle suelen esperar las actualizaciones de Amazon con entusiasmo, dado que acostumbran a incluir nuevas funciones o mejoras en el dispositivo. Sin embargo, la última renovación trajo malas noticias para los lectores. En específico, se sumó otro sistema protección de derechos que volvió aún más difícil realizar copias de seguridad de cualquiera de los libros electrónicos.
Los detalles de la actualización de Kindle que dificulta hacer copias de seguridad
La última actualización de firmware de Amazon (versión 5.18.5) para los Kindle de 11ª y 12ª generación incluye un nuevo sistema de Gestión de Derechos Digitales (DRM, por sus siglas en inglés) que impide a los usuarios realizar copias de seguridad de sus libros y eliminar el cifrado.
Si un archivo tiene DRM, el lector queda atado al ecosistema de Amazon y ya no puede hacer la copia de seguridad para evitar perder las obras en caso de que se pasen a otra marca de lector electrónico, como Kobo.
Esta nueva protección afecta a cualquier libro que se haya descargado recientemente en el Kindle Colorsoft y el Kindle Scribe, sin importar la fecha de compra o publicación.
Antes había métodos de para saltarse esas restricciones, pero esos trucos suelen dejar de funcionar cada vez que la empresa actualiza el software.
“No se aplica a los libros en los que la editorial ha solicitado que no se utilice el DRM. En su página de ventas debe decir ‘Uso simultáneo de dispositivos: Ilimitado’ en la información del producto”, explicó en el foro Mobileread uno de los principales desarrolladores de métodos de jailbreak, término con el que se denomina al proceso de eliminar las restricciones de software impuestas por el fabricante en un dispositivo.
Según precisó, el sistema utiliza una clave secreta de cuenta almacenada en una ubicación inaccesible para desbloquear el cifrado del libro. “La única forma de eliminarlo es acceder a ese almacenamiento, lo cual solo es posible si el dispositivo fue liberado antes de actualizarlo al nuevo firmware”, apuntó.
La actualización se suma a otras restricciones de Amazon y genera inconvenientes con Kindle
La nueva modificación se suma a otras restricciones que Amazon ha establecido en el último tiempo para sus lectores de Kindle. A comienzos de 2025, la empresa quitó la opción de “Descargar y transferir por USB”, lo que afectó a cientos de usuarios que buscaban hacer copias de seguridad de las obras que habían adquirido.
De acuerdo al sitio Pocket Lit, tras la nueva actualización, los usuarios empezaron a encontrar un error de ASIN (código con el que se identifica cada producto) como no válido. El problema se percibe cuando un lector intenta abrir un libro electrónico transferido a través del sistema de correo electrónico de Kindle.
Las especulaciones giran en torno a que, con el nuevo sistema DRM, la plataforma no reconoce correctamente el código ASIN de los archivos.
Al respecto, Amazon explicó que ya comenzó una investigación sobre ese error. “Nuestro equipo técnico está al tanto del problema y está trabajando para resolverlo”, aseguró.
Para sortear esa falla, desde el sitio Pocket Lit recomiendan:
- Activar el modo avión del dispositivo antes de abrir el archivo, aunque puede ser que no funcione para todos
- Usar la opción “Go to”: una vez dentro del libro, se puede elegir el icono “Go to”. Desde ahí, es posible seleccionar directamente un capítulo o la tabla de contenido del archivo. Esto permite abrir secciones específicas con normalidad, aunque puede no funcionar para la totalidad del archivo.
Otras noticias de Amazon
Duro revés. Amazon deberá pagar una restitución récord por prácticas engañosas en su servicio estrella
¿Adiós Starlink? Cómo es el servicio de internet satelital de Amazon que lanzará Jeff Bezos
Con todas las comodidades. Amazon tiene la casa prefabricada de dos pisos hecha dentro de un contenedor por menos de US$40 mil
- 1
La severidad de Greg Abbott contra los inmigrantes y a favor del ICE en Texas: “Números que aumentan”
- 2
¿Qué se sabe de los temblores en Venezuela? La falla que atraviesa el país con réplicas fuertes en las últimas horas
- 3
Es estadounidense y conducía una Dodge Ram 2014 cuando la CBP le descubrió algo inesperado valuado en más de US$400 mil
- 4
En Arizona: qué significa si una serpiente cascabel aparece en tu casa