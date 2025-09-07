Cómo descargar libros gratis en Amazon: en inglés y en español

En el mundo digital, Amazon permite descargar libros gratuitos tanto en inglés como en español, lo que ofrece a los usuarios acceso a una amplia variedad de títulos sin costo. Además, la plataforma incluye funciones que facilitan la lectura, como la posibilidad de crear colecciones para organizar los ebooks por idioma.

Paso a paso: cómo descargar libros gratis en Amazon en inglés y español

Con la suscripción Kindle Unlimited, por 11,99 dólares al mes, es posible acceder a más de cuatro millones de títulos, revistas, audiolibros y una selección de libros destacados en Kindle. Sin embargo, en la página web de Amazon también se encuentra un apartado con numerosos títulos disponibles para descargar de forma completamente gratuita. Para esto, se deben seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión en la cuenta de Amazon.

No existe una lista específica, por lo que se recomienda en la barra de búsqueda buscar términos como “free Kindle books” o “ebooks gratis”.

Verificar si el título está disponible en Kindle y si su descarga es gratuita.

Seleccionar “Comprar en 1-Clic” para obtener el libro.

Una vez confirmado, solo es necesario enviarlo al dispositivo Kindle y seguir las instrucciones indicadas.

Para acceder a libros gratuitos en Amazon se deben buscar ciertos términos en la barra de búsqueda Amazon

En el caso de querer leer libros en inglés, se debe colocar en la barra de búsqueda el término “free Kindle books English edition”, lo que permite filtrar títulos gratuitos en ese idioma.

Esta opción permite a los usuarios leer una variedad de contenidos, incluidos novelas, libros de no ficción, cómics y revistas. Los dispositivos compatibles incluyen los Kindle y la aplicación Kindle para celulares o computadoras.

Es importante tener en cuenta que los ebooks marcados como “Kindle Unlimited” no se pueden descargar de forma gratuita, ya que requieren una suscripción activa. Para asegurarse de que un libro sea gratuito, se debe verificar que aparezca únicamente la opción “Kindle”.

Los distintos libros, o ebooks, pueden diferenciarse en distintas categorías según la preferencia del usuario

Se pueden crear colecciones en el Kindle o en la app Kindle para encontrar los libros de forma más rápida. Solo hay que ir a la “Biblioteca”, seleccionar “Crear nueva colección” y asignarle un nombre, como “Libros gratis en inglés” o “Libros gratis en español”. Luego, se agregan los artículos a la colección correspondiente desde la misma sección.

Cómo enviar libros a tu Kindle desde tu cuenta

Para enviar manualmente un libro a Kindle, se deben seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión en la cuenta que se utilizó para comprar el libro.

En la pestaña “Contenido” de “Administrar contenido y dispositivos”, seleccionar Libros en el menú desplegable.

Hacer clic en “Enviar o eliminar del dispositivo”. Luego, se encontrará una lista de todos los dispositivos registrados en esa cuenta.

Elegir el dispositivo o los dispositivos que se prefieran y, a continuación, pulsar en “Aplicar cambios”.

Cómo recibir notificaciones de libros gratis en Amazon

Amazon y la app Kindle permiten estar al tanto de ofertas y libros gratuitos de varias maneras:

