Malas noticias para los viajeros: la aerolínea que abandona 11 ciudades de EE.UU. en octubre y paga reembolsos

Tras declararse en bancarrota, la aerolínea económica Spirit Airlines confirmó que dejará de operar en 11 ciudades de Estados Unidos en octubre. La empresa busca centrarse en los mercados clave del país norteamericano. Los viajeros que ya tenían vuelos programados podrán reclamar el reembolso de sus pasajes.

La compañía aérea de bajo costo confirmó que reducirá sus rutas y dejará de volar hacia 11 ciudades a partir del 2 de octubre. A finales de agosto se había declarado en quiebra bajo el Capítulo 11.

“Como parte de nuestros esfuerzos por transformar nuestro negocio y posicionar a Spirit para el éxito a largo plazo, estamos ajustando nuestra red para centrarnos en nuestros mercados con mayor rendimiento”, explicó un portavoz de la empresa, según informó Airlines Geeks.

La aerolínea confirmó que ya no ofrecerá su servicio de vuelos hacia las siguientes ciudades:

Albuquerque, Nuevo México

Birmingham, Alabama

Boise, Idaho

Chattanooga, Tennessee

Columbia, Carolina del Sur

Oakland, California

Portland, Oregon

Sacramento, California

Salt Lake City, Utah

San Diego, California

San José, California

Además, Spirit Airlines canceló los nuevos vuelos que había anunciado hacia la ciudad de Macon, Georgia. La nueva ruta iba a comenzar a funcionar el 16 de octubre, pero la aerolínea decidió no avanzar con el proyecto.

Spirit Airlines en bancarrota: qué implica el proceso bajo el Capítulo 11

El achicamiento del servicio de la compañía aérea responde a la mala situación económica que atraviesa la compañía. El pasado 29 de agosto la empresa declaró en bancarrota nuevamente, apenas meses después de haber salido de la quiebra en marzo.

Este miércoles 3 de septiembre, la Spirit anunció que recibió la aprobación del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, para tomar las primeras medidas relacionadas con la reestructuración de la aerolínea dentro del Capítulo 11. Así, podrá continuar con el pago de salarios y a ciertos proveedores y socios clave para continuar operando con normalidad.

Spirit se declaró en quiebra por segunda vez a finales de agosto y comenzó un proceso de restructuración para mejorar su eficiencia Página oficial Spirit

“Nos complace haber alcanzado este primer hito en nuestro proceso de reestructuración, que respaldará la normalidad de nuestras operaciones mientras tomamos medidas decisivas para garantizar que Spirit siga ofreciendo el mejor valor en el espacio aéreo durante los próximos años”, declaró Dave Davis, presidente y director ejecutivo, de acuerdo a un comunicado oficial.

Cómo reclamar el reembolso de los pasajes a Spirit Airlines

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) establece que los consumidores tienen derecho a un reembolso en caso de que una la aerolínea haya cancelado un vuelo, independientemente del motivo.

De acuerdo al organismo, los pasajeros afectados deben solicitarlo de manera proactiva a la compañía aérea. En caso de que la empresa se niegue a devolver el dinero o no responda la solicitud, los clientes pueden presentar una queja contra la firma en el sitio oficial del Departamento.

Spirit Airlines aseguró que se contactará con los pasajeros afectados por la finalización del servicio en las 11 ciudades Página oficial Spirit

Sin embargo, al anunciar la finalización del servicio en las 11 ciudades estadounidenses, Spirit Airlines informó que se contactarían con sus clientes afectados. “Pedimos disculpas a nuestros huéspedes por cualquier inconveniente que esto pueda causar y nos pondremos en contacto con quienes tengan reservas afectadas para informarles sobre sus opciones, incluido un reembolso”, aseguró el portavoz de la aerolínea.

Si bien aclararon que se pondrían en contacto, se recomienda que los viajeros que tenían vuelos programados para algunas de las ciudades en octubre se contacten con Spirit Airlines para solicitar el reintegro de su dinero.