Maniobra inédita: el rasgo personal de Donald Trump que aparecerá en todos los billetes de dólar de EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos anunció que los nuevos billetes de dólar que se impriman en el país norteamericano tendrán la firma de Donald Trump. Esta será la primera vez que un presidente en funciones tenga presencia en la moneda estadounidense. El motivo detrás de esta iniciativa que presentó la administración republicana tiene que ver con la conmemoración de una fecha histórica.

La firma de Trump estará en los dólares estadounidenses

La noticia la compartió el Tesoro de EE.UU. a través de un comunicado que se difundió en el sitio web oficial. La publicación, que tiene fecha del último jueves, indica que el rasgo del mandatario republicano estará en todos los nuevos billetes.

La firma de Trump estará presente en los billetes estadounidenses Alex Brandon - AP

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos en camino hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar y una sólida estabilidad fiscal“, expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La firma del funcionario, que también está en los billetes, acompañará a la del mandatario.

Concretamente, Bessent presentó la medida como un reconocimiento a la gestión de Trump al frente de EE.UU. Sin embargo, dado que se trata de un movimiento que rompe una tradición de siglos, la decisión generó polémica y algunas críticas en el debate público estadounidense.

Por qué Trump pondrá su firma en los billetes estadounidenses

Más allá de que el responsable del Tesoro aseguró que la medida funciona como un reconocimiento de la gestión de Trump, todo se enmarca dentro de una fecha histórica muy relevante para EE.UU.

Los dólares estadounidenses llevarán la firma del presidente Donald Trump Mark Lennihan - AP

Concretamente, se trata de una celebración por los 250 años de historia del país estadounidense que se cumplirán el próximo 4 de julio, en un nuevo aniversario de la Declaración de Independencia de 1776.

Sobre esto se manifestó Brandon Beach, tesorero de EE.UU., en el mencionado comunicado: “A medida que se acerca el 250° aniversario de nuestra gran nación, la moneda estadounidense seguirá siendo un símbolo de prosperidad, fortaleza y el espíritu inquebrantable del pueblo estadounidense bajo el liderazgo del presidente Trump“.

Además, Beach aseguró que Trump tuvo una influencia clave en la fortaleza del dólar como moneda. En su declaración, aseguró que la “huella del presidente en la historia como artífice del resurgimiento económico de la Edad de Oro” de EE.UU. es “innegable”.

En ese sentido, plantea que la insignia del republicano en los billetes es un homenaje justificado. “Imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también merecido”, manifestó.

Trump aparecerá en otras monedas estadounidenses por los 250 años de historia

Además de dar a conocer que su firma estará en los billetes, el presidente estadounidense también tendrá presencia en otras monedas. Según consignó CNN, la comisión de Bellas Artes aprobó una pieza conmemorativa de oro por los 250 años que presentará la imagen de Trump.

Sumado a eso, se trabaja en una propuesta para que su rostro esté presente en una moneda de un dólar. A pesar del entusiasmo del gobierno, las medidas podrían enfrentar obstáculos legales.

Según el medio, no se permite mostrar la imagen de un presidente en funciones o incluso de un exmandatario vivo. Las normas indica que el gobernante debe estar muerto al menos hace dos años para poder recibir ese homenaje.