Como en California: quién es el gobernador que sigue los pasos de Newsom y busca rediseñar los mapas electorales

El debate por los mapas electorales en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo con la aparición de Wes Moore, gobernador de Maryland y una de las figuras ascendentes dentro del Partido Demócrata. En una entrevista televisiva, confirmó que analiza la posibilidad de redibujar los distritos en su estado, en un escenario de creciente disputa política que tiene a California y Texas en polos opuestos. Además, acusó a Donald Trump de “manipular las elecciones”.

Wes Moore analiza cambiar el mapa electoral de Maryland: “Todas las opciones están sobre la mesa”

El fin de semana, Moore fue invitado al programa Face the Nation, emitido por la cadena CBS News, donde reconoció que evalúa todas las alternativas para un eventual rediseño de los distritos en Maryland. “Cuando digo que todas las opciones están sobre la mesa, es porque todas las opciones están sobre la mesa”, respondió cuando la moderadora Margaret Brennan le consultó sobre si consideraba de manera concreta un nuevo mapa electoral.

El gobernador demócrata explicó que tomó esa postura como reacción a lo que describió como un proceso partidista impulsado por el presidente Donald Trump, a quien responsabilizó por presionar a legislaturas estatales para modificar los límites de representación en favor del Partido Republicano.

Según Moore, esa estrategia recordaba al controvertido llamado que Trump hizo en 2020 a funcionarios de Georgia, cuando les exigió “encontrar” 11.780 votos para revertir su derrota en aquel estado. “Estamos viendo lo mismo ahora, donde llama a legisladores en todo el país y les dice: ‘Necesito que me encuentren más distritos congresionales’”, denunció Moore.

El gobernador recalcó que su objetivo es garantizar “líneas y bancas justas, donde no se produzca la situación de que los políticos elijan a los votantes, sino que los votantes realmente puedan elegir a sus representantes”.

También advirtió que, frente a un presidente que “pone el dedo en la balanza para manipular elecciones porque sabe que sus políticas no pueden ganar en las urnas”, los estados debían evaluar cada alternativa posible para proteger la voz ciudadana.

Gavin Newsom celebró la decisión de Moore de considerar rediseñar los mapas electorales de Maryland User - x.com/GavinNewsom

Gavin Newsom celebró la intención de Wes Moore para avanzar con el rediseño del mapa electoral de Maryland

Las palabras de Moore generaron repercusión inmediata dentro del Partido Demócrata. Gavin Newsom, gobernador de California, compartió en la red social X un fragmento de la entrevista de Moore en Face the Nation. Acompañó el video con un breve mensaje en apoyo a su par de Maryland: “¡Vamos, Wes Moore!”.

Por su parte, Newsom ya avanzó en este debate sobre distritos electorales. Sin ir más lejos, California aprobó un proceso de revisión de sus mapas, que se decidirá en las votaciones del próximo 4 de noviembre.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, aseguró que analiza la posibilidad de modificar los mapas de su estado

Texas aprobó el cambio de mapas electorales

La Legislatura de Texas, controlada por los republicanos, aprobó la House Bill 4 (HB 4), una iniciativa bautizada por sus impulsores como “The One Big Beautiful Map”, en un guiño directo a la “One Big Beautiful Act” de Donald Trump.

El gobernador Greg Abbott celebró la aprobación en un comunicado oficial el 23 de agosto de 2025: “Pasó por el Senado y está en camino a mi escritorio, donde será firmado de manera rápida”.

“Prometí que lo lograríamos, y cumplimos con esa promesa. Agradezco al vicegobernador Dan Patrick por liderar la aprobación en el Senado de un proyecto que asegura que nuestros mapas reflejen las preferencias de los votantes texanos”, agregó.

Con esta decisión, Texas consolidó una estrategia que, de acuerdo con las denuncias de referentes demócratas, busca asegurar al Partido Republicano cinco nuevos escaños en las próximas elecciones legislativas.