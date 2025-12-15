Más baratos que Target: los panettones que se pueden comprar en Walmart en diciembre 2025
La cadena brinda precios más asequibles para que los consumidores ahorren sin sacrificar la tradición italiana
Con la temporada navideña en pleno apogeo, encontrar las mejores ofertas en dulces festivos es clave para muchas familias. Walmart ofrece alternativas económicas en el clásico panettone, que además de ser deliciosos, superan las ofertas de Target, para ahorrar mientras se disfruta de esta tradición italiana.
Dónde encontrar los panettones más baratos en EE.UU.
Walmart es una de las cadenas minoristas más grandes y económicas de Estados Unidos. Para ahorrar en las fiestas navideñas, la cadena ofrece múltiples ofertas de panettones, que van desde US$1 hasta los US$50, según su página oficial.
Entre los productos en promoción se encuentran los siguientes:
- Bauducco Mini Panettone Chips de Chocolate: es de 2.8 oz.(79 gramos). Es un delicioso pastel especial listo para comer con deliciosas chispas de chocolate. Está disponible en esta versión y en su versión clásica sin chips. Ambos se consiguen a US$1,50.
- Bauducco Panettone Clásico con frutas confitadas y pasas: de 16 oz, (453 gramos), resulta Es húmedo, fresco y aromático. Cuesta US$5,84.
- Bauli Classic Panettone Mini Cake 2.89 oz. (84 gramos): es el auténtico pastel italiano. Horneado y con levadura natural durante más de 30 horas, es suave y está enriquecido con pasas. Ronda los US$8,79.
- Gran Ducale Limone Panettone de 26.4 oz. (750 gramos): panettone de limón, que cuesta US$18,98.
- Gran Panettone Original Madi de 35.25 oz. (un kilogramo): contiene fruta confitada, pasas de sultana, mantequilla, azúcar y huevos. Tiene un precio de US$21,35.
- Panettone Bellamore de 32 oz. (907 gramos): con frutas abrillantadas. Cuesta $23.99
- Piacelli Panettone Clásico de 32 oz. (900 gramos): se puede utilizar como un “ingrediente” para preparar deliciosas recetas como tostadas francesas, relleno de pavo, pan con leche y otros. Cuesta US$25,69.
- Food to Live Panettone Italiano de Pistacho y Chocolate de 1,65 libras (750 gramos): panecillo tradicional relleno de pistachos y trozos de chocolate. Masa suave y aireada con una corteza dorada. Sale US$32,31.
- Vergani Limoncello Panettone de 26.4 oz. (748 gramos). Relleno con crema Limoncello siciliana suave para el equilibrio de sabor cítrico. Cuesta US$35,34.
- Tre Marie Il Pandoro Panettone de 3.3 oz. (un kilogramo), a US$49.
Cuáles son los precios de los panettones de Target
Desde el sitio web de Target, se ofrecen panettones para los consumidores a precios que van desde los US$37 a los US$73. Entre ellos figuran:
- Chiostro di Saronno Panettone clásico: 17.6 oz. (500 gramos). Panettone italiano con pasas y corteza confitada, con envoltorio Symphony. Tiene un valor de US$37,15.
- Chiostro di Saronno Panettone pistacho: 17.6 oz. (500 gramos): lleva crema de pistacho, cubierto de chocolate negro y granos de pistacho, envuelto a mano en papel verde; y cuesta US$38,65.
- Chiostro di Saronno Panettone de chocolate estilo DUBAI: de 28.2 Oz. (800 gramos). Panettone rico, cremoso y cubierto, con 120 gramos de crema de pistacho en su interior. Ronda los US$58,95.
- Chiostro di Saronno tiramisú: de 26.5 oz. (750 gramos) y viene con latas de regalo. Su precio es de US$58,95.
- Chiostro di Saronno: panettone de mascarpone crema fresca y bayas de madera, de 26.5 oz. (750 gramos). Cuesta US$64,95.
- Chiostro di Saronno: panettone envuelto a mano de 28.2 oz. (800 gramos) con crema de limoncello. Cuesta US$73,95.
Cuál es el origen del panettone
Una de las leyendas italianas más entrañables sitúa el nacimiento del panettone a finales del siglo XV, en la corte de Ludovico Sforza, Duque de Milán.
En la Nochebuena de 1495, durante un opulento banquete, la suerte jugó en contra del chef cuando los bizcochos del postre se quemaron por un descuido de Toni, el joven pinche, consignó National Geographic.
Preso del pánico ante la furia del chef y la espera de los invitados, Toni tomó la valiente decisión de usar la masa de levadura que había reservado para su pan personal. La trabajó con harina, huevos, azúcar, pasas y fruta confitada, para crear una masa suave que horneó y sirvió.
El postre fue un éxito inmediato, y Sforza, encantado, lo bautizó como "el pan de Toni“, nombre que con el tiempo evolucionaría hasta el actual “panettone”.
