Más baratos que Target: los panettones que se pueden comprar en Walmart en diciembre 2025

Con la temporada navideña en pleno apogeo, encontrar las mejores ofertas en dulces festivos es clave para muchas familias. Walmart ofrece alternativas económicas en el clásico panettone, que además de ser deliciosos, superan las ofertas de Target, para ahorrar mientras se disfruta de esta tradición italiana.

Dónde encontrar los panettones más baratos en EE.UU.

Walmart es una de las cadenas minoristas más grandes y económicas de Estados Unidos. Para ahorrar en las fiestas navideñas, la cadena ofrece múltiples ofertas de panettones, que van desde US$1 hasta los US$50, según su página oficial.

Walmart ofrece una mayor variedad de panettones a precios más económicos (Walmart)

Entre los productos en promoción se encuentran los siguientes:

Cuáles son los precios de los panettones de Target

Desde el sitio web de Target, se ofrecen panettones para los consumidores a precios que van desde los US$37 a los US$73. Entre ellos figuran:

En Target los panettones suelen estar más caros que en Walmart (Target)

Cuál es el origen del panettone

Una de las leyendas italianas más entrañables sitúa el nacimiento del panettone a finales del siglo XV, en la corte de Ludovico Sforza, Duque de Milán.

En la Nochebuena de 1495, durante un opulento banquete, la suerte jugó en contra del chef cuando los bizcochos del postre se quemaron por un descuido de Toni, el joven pinche, consignó National Geographic.

Preso del pánico ante la furia del chef y la espera de los invitados, Toni tomó la valiente decisión de usar la masa de levadura que había reservado para su pan personal. La trabajó con harina, huevos, azúcar, pasas y fruta confitada, para crear una masa suave que horneó y sirvió.

El postre fue un éxito inmediato, y Sforza, encantado, lo bautizó como "el pan de Toni“, nombre que con el tiempo evolucionaría hasta el actual “panettone”.