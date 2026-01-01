La isla de EE.UU. en la que prohibieron alimentar a los gatos salvajes: el poderoso motivo detrás de la ley

En las islas de Hawái, una ordenanza reciente prohíbe a las personas alimentar a los gatos salvajes. Esto abrió una discusión intensa entre autoridades, científicos y cuidadores de colonias felinas. El trasfondo combina conservación ambiental, cultura local y salud pública en EE.UU.

La ley de Hawái que cambió todo sobre los gatos

El Concejo del Condado de Hawái aprobó la Bill 51 u Ordenanza N.º 25-63, que prohíbe alimentar o intentar alimentar animales ferales o callejeros en propiedades del condado, como parques, playas y centros de reciclaje.

Desde el 1º de enero estará prohibido alimentar gatos salvajes en Hawái o habrá que enfrentar multas de hasta US$500

La ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y prevé multas económicas para quien no la cumpla, que van desde los 50 y 500 dólares.

El alcalde de la Isla Grande, Kimo Alameda, permitió que la ley avanzara sin su firma tras una votación de seis a dos. Reconoció su conflicto personal y dijo en declaraciones retomadas por AP: “Tenía un punto débil con eso. Sentí pena por los gatos”.

Las especies en peligro y quienes defienden a los gatos de Hawái

La medida apuntó a proteger aves nativas en grave riesgo. Organismos ambientales advirtieron que los gatos representan una amenaza para esas especies que anidan en el suelo y que no evolucionaron con depredadores mamíferos.

Entre ellas figuran el ganso nené (o ganso hawaiano), el ‘Alae ke‘oke‘o (focha hawaiana) y el ‘Ua‘u (petrel hawaiano).

Desde la American Bird Conservancy, su director del programa de Hawái, Chris Farmer, afirmó: “Este es un paso poderoso para proteger a las aves altamente amenazadas de Hawái”.

El ganso hawaiano, la focha hawaiana y el pretel hawaiano son algunas de las especies que peligran a causa de los gatos salvajes de Hawái American Bird Conservacy

Asimismo, el funcionario sumó: “Las islas hawaianas tienen el mayor número de aves en peligro de extinción de cualquier estado de Estados Unidos y, trágicamente, ocho fueron declaradas extintas en 2023″.

Quienes se oponen a la medida sostienen que la prohibición afectará programas de captura y esterilización y que los gatos sin alimento buscarán presas silvestres.

Liz Swan, quien alimentó gatos durante más de 30 años, dijo a AP: “No creo que los gatos deban ser exterminados. Ambos son seres vivos”.

Otros riesgos asociados a los gatos salvajes y el peligro de la toxoplasmosis

Las autoridades y científicos también señalaron riesgos indirectos. Según AP News, la comida en espacios públicos atrae a aves nativas hacia zonas urbanas y carreteras, lo que eleva el riesgo de atropellos.

Otro peligro asociado a los gatos salvajes es la propagación de la toxoplasmosis Shutterstock

Además, los excrementos de los gatos transmiten toxoplasmosis, una enfermedad que afectó a focas monje hawaianas y aves nativas.

La American Bird Conservancy advirtió que alimentar animales ferales también beneficia a otras especies invasoras como ratas y cerdos, que dañan infraestructura pública y plantean riesgos sanitarios.

Grant Sizemore, director de programas de especies invasoras, declaró: “Si bien apreciamos a los gatos como mascotas y reconocemos el papel importante que tienen en muchas vidas, está claro que la presencia continua de gatos ferales en parques y vecindarios tiene impactos perjudiciales para las personas y la vida silvestre”.

Desde la misma organización, Ben Catcho resumió el eje ambiental con una frase: “Cuando damos comida a especies invasoras, invitamos al desequilibrio”.