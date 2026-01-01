La isla de EE.UU. en la que prohibieron alimentar a los gatos salvajes: el poderoso motivo detrás de la ley
Las autoridades sostienen que el desarrollo de los felinos afecta al medio ambiente y propagan enfermedades
En las islas de Hawái, una ordenanza reciente prohíbe a las personas alimentar a los gatos salvajes. Esto abrió una discusión intensa entre autoridades, científicos y cuidadores de colonias felinas. El trasfondo combina conservación ambiental, cultura local y salud pública en EE.UU.
La ley de Hawái que cambió todo sobre los gatos
El Concejo del Condado de Hawái aprobó la Bill 51 u Ordenanza N.º 25-63, que prohíbe alimentar o intentar alimentar animales ferales o callejeros en propiedades del condado, como parques, playas y centros de reciclaje.
La ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y prevé multas económicas para quien no la cumpla, que van desde los 50 y 500 dólares.
El alcalde de la Isla Grande, Kimo Alameda, permitió que la ley avanzara sin su firma tras una votación de seis a dos. Reconoció su conflicto personal y dijo en declaraciones retomadas por AP: “Tenía un punto débil con eso. Sentí pena por los gatos”.
Las especies en peligro y quienes defienden a los gatos de Hawái
La medida apuntó a proteger aves nativas en grave riesgo. Organismos ambientales advirtieron que los gatos representan una amenaza para esas especies que anidan en el suelo y que no evolucionaron con depredadores mamíferos.
Entre ellas figuran el ganso nené (o ganso hawaiano), el ‘Alae ke‘oke‘o (focha hawaiana) y el ‘Ua‘u (petrel hawaiano).
Desde la American Bird Conservancy, su director del programa de Hawái, Chris Farmer, afirmó: “Este es un paso poderoso para proteger a las aves altamente amenazadas de Hawái”.
Asimismo, el funcionario sumó: “Las islas hawaianas tienen el mayor número de aves en peligro de extinción de cualquier estado de Estados Unidos y, trágicamente, ocho fueron declaradas extintas en 2023″.
Quienes se oponen a la medida sostienen que la prohibición afectará programas de captura y esterilización y que los gatos sin alimento buscarán presas silvestres.
Liz Swan, quien alimentó gatos durante más de 30 años, dijo a AP: “No creo que los gatos deban ser exterminados. Ambos son seres vivos”.
Otros riesgos asociados a los gatos salvajes y el peligro de la toxoplasmosis
Las autoridades y científicos también señalaron riesgos indirectos. Según AP News, la comida en espacios públicos atrae a aves nativas hacia zonas urbanas y carreteras, lo que eleva el riesgo de atropellos.
Además, los excrementos de los gatos transmiten toxoplasmosis, una enfermedad que afectó a focas monje hawaianas y aves nativas.
La American Bird Conservancy advirtió que alimentar animales ferales también beneficia a otras especies invasoras como ratas y cerdos, que dañan infraestructura pública y plantean riesgos sanitarios.
Grant Sizemore, director de programas de especies invasoras, declaró: “Si bien apreciamos a los gatos como mascotas y reconocemos el papel importante que tienen en muchas vidas, está claro que la presencia continua de gatos ferales en parques y vecindarios tiene impactos perjudiciales para las personas y la vida silvestre”.
Desde la misma organización, Ben Catcho resumió el eje ambiental con una frase: “Cuando damos comida a especies invasoras, invitamos al desequilibrio”.
