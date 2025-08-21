Contra las políticas santuario: la jefa del ICE en Boston cruzó a la alcaldesa Michelle Wu por ignorar a Pam Bondi

El enfrentamiento político en Boston escaló en las últimas horas luego de que la alcaldesa Michelle Wu reafirmara que la ciudad no modificará sus políticas de “santuario” pese al ultimátum de la fiscal general Pam Bondi. La respuesta no tardó en llegar: la jefa interina de la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de la ciudad, Patricia Hyde, la acusó de poner en riesgo la seguridad pública y de desconocer el trabajo de las fuerzas federales.

La posición de Michelle Wu ante la presión federal

La alcaldesa Michelle Wu brindó el martes una conferencia de prensa en la que defendió la decisión de mantener vigentes las disposiciones de la Trust Act, que impiden la cooperación directa entre las autoridades locales y el ICE en casos relacionados con migrantes indocumentados, según Fox News.

La alcaldesa Michelle Wu defendió en conferencia de prensa la decisión de mantener vigente la Trust Act Steven Senne - AP

Wu sostuvo que la administración de Donald Trump no debe “atacar a las ciudades para ocultar sus fracasos” y recalcó que su jurisdicción “no se echará atrás de lo que representa”. Con un discurso enfático, la mandataria local afirmó: “Boston seguirá siendo un faro de libertad y un hogar para todos”.

Según explicó, la política santuario busca garantizar que los inmigrantes puedan vincularse con la policía municipal sin miedo a ser deportados, con el objetivo de fortalecer la confianza en las instituciones y mejorar la seguridad comunitaria.

La réplica de Patricia Hyde ante las declaraciones de Wu

Las palabras de Wu generaron malestar en las filas del ICE. La funcionaria Patricia Hyde, responsable interina de la oficina en Boston, participó en el programa America’s Newsroom de Fox News y apuntó directamente contra la alcaldesa.

Patricia Hyde calificó la situación en Boston como una "crisis de seguridad pública" Archivo

Hyde calificó la situación como una “crisis de seguridad pública” y sostuvo que la ciudad libera a diario a individuos con antecedentes graves, aun cuando existen pedidos de detención federal.

La funcionaria comentó sobre casos de Boston en los que personas acusadas de violación, abuso sexual, delitos vinculados a drogas y posesión de armas fueron liberadas sin que se cumpliera con la notificación de detención del ICE.

sin que se cumpliera con la notificación de detención del ICE. “Boston tiene muchos más de estos personajes”, señaló Hyde, quien aseguró que la magnitud del problema es inédita.

“Las políticas santuario no hacen a nadie más seguro”, según la funcionaria del ICE

Durante la entrevista, Hyde insistió en que la política de Wu no cumple con su objetivo declarado. “Las políticas santuario no hacen a nadie más seguro. Es sentido común: si estás aquí ilegalmente, ya demostraste una predisposición a no respetar la ley. Y si además cometes un delito, debes ser entregado al ICE y devuelto a tu país”, expresó.

Hyde cuestionó frontalmente la efectividad de las políticas de santuario: "Si estás aquí ilegalmente, ya demostraste una predisposición a no respetar la ley" ICE

La funcionaria remarcó que, a diferencia de la alcaldesa, ella nació y creció en Boston y que conoce cómo era la ciudad antes de la implementación de estas medidas. “Yo sé lo que era un Boston seguro, y esto no lo es”, subrayó.

Hyde explicó que la oficina de Boston del ICE no solo supervisa la ciudad, sino también otras jurisdicciones de la región, como Connecticut. Allí también se registraron detenciones recientes de individuos acusados de múltiples delitos, entre ellos agresiones sexuales, acoso, narcotráfico y amenazas.

Por último, aseguró que las políticas santuario de ese estado replican los problemas que se ven en Massachusetts y que la situación requiere un esfuerzo constante para evitar que criminales peligrosos queden en libertad.