Mató a tiros a su vecina de Florida por un problema con los hijos y ahora deberá enfrentar a la justicia

escuchar

La Oficina del Sheriff del condado de Marion, en el centro de Florida, confirmó este miércoles la detención de Susan Louise Lorincz, de 58 años, a quien se acusa de homicidio involuntario y otros delitos por la muerte de Ajike “AJ” Owens, de 35. Las dos mujeres, que eran vecinas, sostenían una disputa hacía más de dos años.

De acuerdo con la policía, Lorincz habría asesinado a AJ frente a su hijo de 10 años después de que esta última la confrontara por atacar a sus hijos, el viernes pasado.

“A través de la investigación, que incluyó la obtención de declaraciones de testigos oculares, se pudo establecer que las acciones de Lorincz no son justificables según la ley de Florida”, comentó la Oficina del Sheriff en un comunicado. Tras la detención, ocurrida el martes por la noche, la mujer que habría matado a Owens fue imputada de homicidio involuntario con arma de fuego, negligencia culposa y varios cargos de agresión.

Una mujer mató a su vecina en Florida luego de una pelea con sus hijos

De acuerdo con los informes, Owens se habría dirigido a la casa de Lorincz para tocar su puerta y hacerle un reclamo después de que sus hijos le dijeron que la vecina les había arrojado un patín a uno de ellos y una sombrilla a otro. Al parecer, la mujer disparó a través de la puerta principal.

Tras el incidente, se llamó a los servicios de emergencia y AJ fue trasladada al hospital, donde murió a causa de las heridas.

Susan Louise Lorincz, de 58 años, está acusada de homicidio involuntario Facebook/Marion County Sheriff's Office

Según consignó USA Today, el caso puso un nuevo foco en la ley “stand your ground”, de Florida. El lunes, antes del arresto, el sheriff del condado de Marion, Billy Woods, comentó que el tiroteo fatal había ocurrido después de una disputa de dos años y medio. En ese momento, no identificó al sospechoso y afirmó que la ley del estado restringía que su oficina hiciera un arresto antes de asegurarse de que el tirador no tuviera otra alternativa que el uso de la fuerza letal.

La norma mencionada es una ley de defensa propia que establece que las personas pueden usar la fuerza letal cuando la creen razonablemente necesaria para defenderse de ciertos delitos violentos.

Ajike "AJ" Owens tenía 35 años y murió por un disparo con arma de fuego Facebook/Marion County Sheriff's Office

En un video que la Oficina del Alguacil publicó en su cuenta de Facebook, se pudo observar a Lorincz esposada y mientras era acompañada por agentes de seguridad. “La justicia que todos buscamos llega en su momento justo”, expresó Woods en el clip.

Durante su entrevista, la imputada manifestó que actuó en defensa propia y que fue Owens quien trató de derribar la puerta de su casa antes de que ella tomara la decisión de disparar. En ese sentido, también expresó que su vecina ya la había perseguido en el pasado e incluso la había atacado en oportunidades anteriores.

A través de su investigación, incluida la obtención de declaraciones de testigos presenciales, los detectives pudieron establecer que las acciones de Lorincz no eran justificables, según la ley de defensa propia de Florida.

Al menos dos docenas de manifestantes, en su mayoría afroamericanos, como la mujer fallecida, se reunieron frente al Palacio de Justicia del condado de Marion para exigir que la tiradora fuese arrestada.

LA NACION