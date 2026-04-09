Melania Trump niega vínculos con Epstein y pide audiencias públicas para las víctimas

WASHINGTON.– La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, salió al cruce de versiones que la vinculan con el financista Jeffrey Epstein y aseguró que se trata de “historias completamente falsas”. En una inusual declaración pública desde la Casa Blanca, calificó esas acusaciones como “difamaciones” y exigió que cesen de inmediato.

“Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy mismo”, afirmó. La primera dama sostuvo que quienes impulsan estas versiones “carecen de ética, humildad y respeto” y denunció que se trata de intentos deliberados por dañar su reputación. También aseguró que, junto a su equipo legal, ya logró refutar en reiteradas ocasiones estas afirmaciones.

Melania Trump:



The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. pic.twitter.com/9MV4Mr7g8d — Clash Report (@clashreport) April 9, 2026

En su intervención, negó de manera categórica haber tenido relación con Epstein o con su colaboradora Ghislaine Maxwell, aunque reconoció haber coincidido en círculos sociales en Nueva York y Florida.

En ese marco, restó importancia a un correo electrónico que intercambió con Maxwell en el pasado, al que describió como una “correspondencia informal” sin mayor relevancia.

Melania Trump:



I am not Epstein’s victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump.



I met my husband by chance... pic.twitter.com/vkx4tjvgah — Clash Report (@clashreport) April 9, 2026

“No soy víctima de Epstein”, subrayó, al tiempo que buscó correr el foco hacia las sobrevivientes del caso.

La primera dama reforzó su descargo con una negativa tajante a cualquier tipo de vínculo con Epstein y sus crímenes. “Nunca tuve conocimiento del abuso de Epstein hacia sus víctimas. Nunca estuve involucrada en ninguna capacidad”, afirmó, antes de subrayar que jamás formó parte de su entorno: “No fui participante, nunca estuve en el avión de Epstein y nunca visité su isla privada”.

En ese sentido, hizo un llamado al Congreso para que organice audiencias públicas en las que las mujeres afectadas puedan dar testimonio. “Todas deberían tener su día para contar su historia en público si así lo desean. Solo entonces conoceremos la verdad”, sostuvo.

Melania Trump:



I call on Congress to provide the women who have been victimized by Epstein with a public hearing, specifically centered around the survivors.



Give these victims the opportunity to testify under oath before Congress, with the power of sworn testimony.



Each and… pic.twitter.com/zoRo5bVcGn — Clash Report (@clashreport) April 9, 2026

El pronunciamiento llega en un momento delicado para la administración de su esposo, el presidente Donald Trump, cuando el escándalo Epstein parecía perder centralidad frente a otros temas internacionales, como la guerra en Irán. Sin embargo, las declaraciones de la primera dama reactivaron el debate y devolvieron el caso al centro de la escena política.

El caso Epstein sigue siendo una fuente de presión para Trump. El financista fue condenado en 2008 por delitos vinculados a la prostitución, incluyendo la solicitud de servicios a una menor, y volvió a ser arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores. Ese mismo año murió en una cárcel de Manhattan, en un hecho que la Justicia determinó como suicidio.

A lo largo de los años, múltiples investigaciones judiciales expusieron los vínculos de Epstein con figuras influyentes de la política, los negocios y las finanzas. Entre los documentos difundidos por el Departamento de Justicia figura un correo de 2002 en el que Melania Trump comentaba un artículo de revista sobre el financista, le preguntaba por su visita a Palm Beach y le pedía que la llame cuando vuelva a Nueva York, lo que podría sugerir una relación más cercana. De todas maneras, la primera dama minimizó ese contacto.

El mail que le habría mandado Melania Trump a Ghislaine Maxwell

Por su parte, Donald Trump ha insistido en que rompió su relación con Epstein a mediados de los años 2000 y que nunca tuvo conocimiento de sus crímenes. No obstante, registros oficiales indican que el entonces empresario viajó en varias ocasiones en el avión de Epstein durante la década de 1990, algo que el presidente ha negado.

Incluso, tras las primeras acusaciones públicas contra el financista, Trump habría alertado a la policía de Palm Beach sobre su comportamiento, según consta en documentos del FBI. Ese antecedente es utilizado por su entorno para reforzar la idea de que no estaba involucrado en las actividades ilegales.

Pese a los intentos de la Casa Blanca por cerrar el capítulo, el caso Epstein continúa proyectando sombras sobre la política estadounidense. La intervención de Melania Trump, lejos de disipar la polémica, vuelve a poner en primer plano esta trama.

Agencias AP y Reuters