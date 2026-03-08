México vs. Brasil: hora, transmisión y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Houston

El segundo partido de México en el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 es ante Brasil, en horario nocturno de domingo en el Minute Maid Park de Houston, Texas. El calendario fija el inicio para este domingo 8 de marzo a las 8.00 p.m. (hora del Este de EE.UU., las 7 p.m. del Centro de México).​

Noche de domingo en Houston: hora y TV del partido

De acuerdo con MLB, el encuentro se verá en Estados Unidos por FS1, en la franja estelar de la jornada.

Este mismo día, el programa incluyó Colombia–Cuba y Países Bajos–República Dominicana al mediodía, además de otros cruces de grupo en Italia y Tokio.

Cómo verlo y seguirlo en vivo desde Estados Unidos

FS1 será nuevamente la señal principal para el mercado estadounidense, con FOX Deportes como alternativa en español allí donde esté disponible.

La aplicación de FOX Sports transmitirá el juego en streaming, mientras que MLB.com brindará la cobertura minuto a minuto con estadísticas y análisis.

Clásico Mundial de Béisbol 2026

Para la comunidad mexicana en Houston, el horario de noche de domingo multiplica la expectativa en las tribunas de un estadio que ya ha demostrado su capacidad para convertirse en una suerte de “sede local” cuando juega la selección.​

Un rival en crecimiento para medir al semifinalista 2023

Brasil llega a este Clásico luego de asegurarse su plaza en el clasificatorio y de ir ganando terreno en el mapa del béisbol internacional.

Para México, que parte como favorito por profundidad de roster y antecedentes recientes, el cruce funciona como una prueba de carácter para no dejarse atrapar por la presión del favoritismo.

Con un calendario que incluye inmediatamente después el choque ante Estados Unidos, administrar el pitcheo sin descuidar el resultado será una de las tareas centrales del combinado.

Una victoria sólida ante Brasil podría permitirle a México encarar el clásico del lunes con un margen anímico extra.​

Calendario de México (primera ronda, hora del Este)

8 de marzo, 8.00 p.m.: Brasil vs. México, FS1

9 de marzo, 8.00 p.m.: México vs. Estados Unidos, FOX

11 de marzo, 7.00 p.m.: Italia vs. México, Tubi

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.