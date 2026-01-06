Es venezolano y tras la captura de Maduro le dice adiós al sueño americano en Texas: “Me regreso”

Un ciudadano venezolano, Nelson León, manifestó su intención de regresar a Venezuela desde Houston, Texas, tras la captura de Nicolás Maduro. Según sus propias declaraciones, su salida estaba programada para este martes por la noche.

La decisión de un migrante de volver a Venezuela

En un video publicado por la cuenta de Facebook Mi gente en Texas, el venezolano afirmó: “Me regreso a Venezuela y no crean que estoy loco. Yo creo en mi país”.

A su vez, León detalló el trayecto aéreo planificado: “La escala es de Houston a Miami, Miami a Curazao y luego a Venezuela”.

En un video difundido en redes sociales, el hombre expresó su confianza en Venezuela y defendió su decisión

Según el informe de Telemundo Houston, León viajó originalmente a Estados Unidos para visitar a familia. “Ya llegué aquí a ver a mis nietos, mi hija. Cumplí con mi función. Todo va a salir bien”. También afirmó que su prioridad era regresar a su casa.

Nelson León dijo que su familia aún procesaba la noticia. Describió una reacción de impacto emocional y sostuvo que “quedaron en shock” al saber que deseaba volver al país latino. Aun así, expresó su expectativa de reencuentro: “Seguro los volveré a ver, pero me imagino que será donde indique Dios”.

La advertencia para los migrantes venezolanos

Jesús Suday, un abogado de inmigración, explicó a Telemundo que salir del país norteamericano sin analizar la situación migratoria puede impedir el regreso.

El especialista señaló que una “presencia irregular superior a 180 días” puede implicar un castigo de tres años sin posibilidad de reingresar a Estados Unidos y que una superior a un año puede derivar en uno de diez años.

También indicó que quien ingresó con visa de turista y abandona los procesos migratorios “pierde beneficios y visados”.

El hombre detalló un itinerario aéreo con escalas en Miami y Curazao antes de llegar a Venezuela Telemundo

Al respecto, César Lorenzo, gerente de una empresa de envíos citada en el informe, señaló que desde el sábado recibió un “mayor volumen de consultas” vinculadas con posibles regresos a Venezuela.

Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, ese interés no se tradujo en un aumento concreto de los servicios.

Muchas de las llamadas tuvieron como objetivo confirmar si la información era verdadera y afirmó que cuenta con planes de contingencia preparados ante una eventual suba de la demanda.

La preocupación de los venezolanos tras la detención de Maduro

La situación en Venezuela generó reacciones diversas entre los venezolanos que viven en Estados Unidos.

Juan Pedro Del Moral, venezolano-americano, señaló a Telemundo que “tenía sentimientos encontrados” sobre lo que “realmente va a suceder” en la nación sudamericana.

La captura de Maduro generó reacciones diversas entre venezolanos que residen en Estados Unidos Telemundo

Del Moral también contó que no pudo visitar a su madre antes de su fallecimiento y explicó que había tenido que “despedirse de ella por teléfono”. Ahora espera poder viajar a Venezuela con su pasaporte estadounidense.

Gaudi Gálvez, también venezolano, dijo que tenía una expectativa de cambio en su país de origen, aunque reconoció que no imaginó que los hechos ocurrieran “de la manera en que lo hicieron”.