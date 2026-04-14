Driver Privilege Card: qué estados otorgan licencia de conducir a migrantes sin papeles en 2026

En 2026, casi 20 estados de Estados Unidos permiten que extranjeros sin estatus migratorio regular obtengan licencias de conducir. Sin embargo, las condiciones, requisitos y alcances de estos permisos varían de forma significativa según cada jurisdicción.

Qué estados de EE.UU. permiten licencias de conducir para inmigrantes indocumentados en 2026

En total, 19 estados junto con el Distrito de Columbia implementaron leyes que autorizan la emisión de licencias o tarjetas de manejo para quienes no pueden acreditar presencia legal en EE.UU.

Estas normas priorizan la verificación de habilidades de conducción.

Varias leyes permiten a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir o tarjetas de autorización de manejo estatal Facebook New Jersey Motor Vehicle Commission

California ( AB 60 ) : requiere que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) emita licencias a quienes no pueden demostrar presencia legal en EE.UU. si proveen documentación de identidad y domicilio en California. Las tarjetas deben incluir la leyenda “Federal Limits Apply” , lo que significa que no pueden usarse para acceder a instalaciones federales restringidas ni para abordar vuelos comerciales. Tampoco otorga el derecho a votar, trabajar legalmente o recibir beneficios públicos adicionales.

: requiere que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) emita licencias a quienes no pueden demostrar presencia legal en EE.UU. si proveen documentación de identidad y domicilio en California. Las tarjetas deben incluir la leyenda , lo que significa que no pueden usarse para acceder a instalaciones federales restringidas ni para abordar vuelos comerciales. Tampoco otorga el derecho a votar, trabajar legalmente o recibir beneficios públicos adicionales. Colorado ( SB 13-251 ) : permite obtener licencias o identificaciones estatales con solo presentar un pasaporte, tarjeta consular o documentos militares. El permiso se marca como “Not valid for federal identification, voting, or federal public benefits” . A partir del 31 de marzo de 2025, entró en vigor una modificación que introdujo actualizaciones clave para simplificar el proceso. Los cambios eliminaron varios requisitos que anteriormente eran obligatorios como la identificación fiscal, la declaración de impuestos y la prueba de residencia continua.

: permite obtener licencias o identificaciones estatales con solo presentar un pasaporte, tarjeta consular o documentos militares. El permiso se marca como . A partir del 31 de marzo de 2025, entró en vigor una modificación que introdujo actualizaciones clave para simplificar el proceso. Los cambios eliminaron varios requisitos que anteriormente eran obligatorios como la identificación fiscal, la declaración de impuestos y la prueba de residencia continua. Connecticut ( HB 6495 ) : emite licencias “solo para conducir” para personas que no puedan demostrar registro de residencia legal o número de seguro social, si presentan prueba de identidad, residencia en el estado o una declaración jurada donde el inmigrante se compromete a legalizar su situación cuando cumplan los requisitos. Se excluye a quienes hayan sido condenados por un delito grave en Connecticut.

: emite licencias “solo para conducir” para personas que no puedan demostrar registro de residencia legal o número de seguro social, si presentan prueba de identidad, residencia en el estado o una declaración jurada donde el inmigrante se compromete a legalizar su situación cuando cumplan los requisitos. Se excluye a quienes hayan sido condenados por un delito grave en Connecticut. Delaware ( SB 59 ) : establece la “Driving Privilege Card” . El solicitante debe demostrar que ha presentado declaraciones de impuestos en el estado o ha sido dependiente de alguien que lo hizo durante los últimos dos años.

: establece la . El solicitante debe demostrar que ha presentado declaraciones de impuestos en el estado o ha sido dependiente de alguien que lo hizo durante los últimos dos años. Distrito de Columbia ( B20-275 ) : otorga licencias de “propósito limitado” a residentes de más de seis meses que no tienen o no son elegibles para un número de Seguro Social (SSN).

: otorga licencias de “propósito limitado” a residentes de más de seis meses que no tienen o no son elegibles para un número de Seguro Social (SSN). Hawái ( HB 1007 ) : autoriza permisos de propósito limitado para residentes que no pueden probar presencia autorizada.

: autoriza permisos de propósito limitado para residentes que no pueden probar presencia autorizada. Illinois ( HB 3882 ) : reemplazó las tarjetas de visitante temporal (TVDL) por licencias estándar no REAL ID que se marcan con “Federal Limits Apply” para personas sin SSN que hayan residido un año en el estado.

: reemplazó las tarjetas de visitante temporal (TVDL) por licencias estándar no REAL ID que se marcan con para personas sin SSN que hayan residido un año en el estado. Maryland ( SB 715 ) : requiere que el interesado haya presentado declaraciones de impuestos estatales durante los dos años anteriores a la solicitud.

: requiere que el interesado haya presentado declaraciones de impuestos estatales durante los dos años anteriores a la solicitud. Massachusetts ( HB 4805 ) : permite licencias si se presenta prueba de identidad, fecha de nacimiento y residencia en el estado.

: permite licencias si se presenta prueba de identidad, fecha de nacimiento y residencia en el estado. Minnesota ( HF 4 ) : conocida como “Licencia para Todos”, permite a los residentes realizar los exámenes de manejo y obtener un permiso sin probar presencia legal, pero el documento se marcará como “not for federal identification” .

: conocida como “Licencia para Todos”, permite a los residentes realizar los exámenes de manejo y obtener un permiso sin probar presencia legal, pero el documento se marcará como . Nevada ( SB 303 ) : crea la “Driver Authorization Card” , válida por un año, y permite el uso de pasaportes o actas de nacimiento extranjeros como prueba de identidad.

: crea la , válida por un año, y permite el uso de pasaportes o actas de nacimiento extranjeros como prueba de identidad. Nueva Jersey ( A4743 ) : genera un permiso estándar que no requiere prueba de presencia legal y prohíbe divulgar información a agencias federales de inmigración sin una orden judicial.

: genera un permiso estándar que no requiere prueba de presencia legal y prohíbe divulgar información a agencias federales de inmigración sin una orden judicial. Nuevo México ( HB 99 ) : una de las más antiguas (desde 2003), permite el uso de números de identificación fiscal (ITIN) en lugar de SSN para solicitar el documento de manejo.

: una de las más antiguas (desde 2003), permite el uso de números de identificación fiscal (ITIN) en lugar de SSN para solicitar el documento de manejo. Nueva York ( Green Light Law ) : a pesar de los intentos de la administración Trump por anular la norma, sigue vigente y autoriza licencias estándar, protege estrictamente los datos de los solicitantes y prohíbe su entrega a agencias de inmigración sin una orden judicial.

: a pesar de los intentos de la administración Trump por anular la norma, sigue vigente y autoriza licencias estándar, protege estrictamente los datos de los solicitantes y prohíbe su entrega a agencias de inmigración sin una orden judicial. Oregon ( HB 2015 ) : eliminó el requisito de demostrar presencia legal para obtener una licencia de conducir no comercial o tarjeta de identificación, por lo que los indocumentados pueden solicitar el documento.

: eliminó el requisito de demostrar presencia legal para obtener una licencia de conducir no comercial o tarjeta de identificación, por lo que los indocumentados pueden solicitar el documento. Rhode Island ( S 2006 ) : emite la “Driver Privilege Card” a quienes cumplen con requisitos de identidad y han presentado impuestos estatales el año anterior.

: emite la a quienes cumplen con requisitos de identidad y han presentado impuestos estatales el año anterior. Utah ( SB 227 ) : ofrece una tarjeta de privilegio de manejo por un año. Requiere que los solicitantes presenten sus huellas dactilares para verificar antecedentes penales.

: ofrece una tarjeta de privilegio de manejo por un año. Requiere que los solicitantes presenten sus huellas dactilares para verificar antecedentes penales. Vermont ( S 38 ) : establece la “Operator’s Privilege Card” para residentes que no pueden probar presencia legal pero pueden establecer su nombre, fecha y lugar de nacimiento.

: establece la para residentes que no pueden probar presencia legal pero pueden establecer su nombre, fecha y lugar de nacimiento. Virginia ( HB 1211 ) : genera la “Driver Privilege Card” para quienes reportaron ingresos de fuentes en Virginia o han sido reclamados como dependientes en los últimos 12 meses.

: genera la para quienes reportaron ingresos de fuentes en Virginia o han sido reclamados como dependientes en los últimos 12 meses. Washington (HB 5008): permite desde 1993 el uso de documentos alternativos para probar la residencia, como facturas de servicios públicos o números de identificación fiscal.

Estos permisos no están habilitados para uso federales y en varios estados como en Florida no estan habiliatdos Unsplash-Andre Tan/Flhsmv - Unsplash-Andre Tan/Flhsmv

Requisitos para obtener licencias de manejo sin estatus legal en EE.UU.

Los solicitantes deben cumplir con pruebas de identidad y fecha de nacimiento mediante documentos emitidos en sus países de origen. También se exige demostrar residencia dentro del estado donde se realiza el trámite.

Otro requisito habitual es acreditar domicilio con facturas de servicios o contratos de alquiler. En algunos casos, se solicita evidencia de permanencia mínima en el estado.

Además, los aspirantes deben aprobar exámenes teóricos y prácticos de manejo, así como evaluaciones visuales, al igual que otros conductores.

Varios estados utilizan términos específicos para estos documentos, que a menudo se denominan "Driver Privilege Card" o "Driving Privilege Card"

Qué limitaciones tienen estas licencias frente a la ley Real ID en EE.UU.

Estos documentos no son válidos para fines federales, según la normativa conocida como Real ID Act. Por lo tanto, no pueden utilizarse para abordar vuelos comerciales ni ingresar a edificios federales.

Las licencias suelen incluir marcas visibles que indican su uso limitado, como leyendas que especifican que no son aptas para identificación oficial a nivel federal.

Las leyes también aclaran que estos documentos no otorgan derechos políticos ni pueden utilizarse como prueba de ciudadanía.