Bloqueo al fin del TPS y parole: el anuncio de jueces federales que esperanza a los migrantes en EE.UU.
Los jueces cuestionaron si la administración Trump revisó de manera adecuada las condiciones de seguridad en algunos países antes de poner fin a las protecciones
Jueces federales prevén bloquear de manera temporal los intentos de la administración Trump de poner fin al parole de reunificación familiar (PRF, por sus siglas en inglés) y de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) a varios grupos de migrantes, entre ellos los haitianos.
De acuerdo con AP, la jueza federal Indira Talwani dijo durante la audiencia en Boston (Massachusetts) que planea emitir una orden para bloquear la suspensión del PRF, aunque no precisó cuándo lo hará.
El caso involucra a cinco demandantes, quienes por medio de sus abogados buscan que cualquier fallo cubra a todos los que son parte del programa.
“El Gobierno, tras haber invitado a la gente a solicitarla, ahora está poniendo trampas entre esas personas y la green card”, dijo Justin Cox, letrado del Justice Action Center que los representa, en diálogo con Telemundo. “Es increíblemente injusto”, agregó.
Luego agregó: “Aunque tenían un estatus temporal, no vinieron de manera temporal. Llegaron para impulsar sus nuevas vidas en EE.UU., trayendo consigo a sus familiares. Desde su llegada, han obtenido permisos de empleo y han matriculado a sus hijos en las escuelas”.
La administración Trump argumentó en su escrito y ante el tribunal que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene la autoridad de cancelar cualquier programa de libertad condicional y que ella había notificado la cancelación mediante la publicación de la misma en el registro federal.
“La libertad condicional puede ser revocada en cualquier momento”, declaró Katie Rose Talley, abogada del gobierno, ante el tribunal. “Eso es lo que se está haciendo. No hay nada ilegal en ello”.
Pese a los dichos de la administración, la magistrada le exigió al gobierno que demostrara cómo había notificado a la población sobre el fin del programa.
“Tengo un grupo de personas que intentan cumplir la ley. Les digo que nosotros, como estadounidenses, Estados Unidos necesita hacerlo”, señaló.
Por su parte, los abogados migratorios que impugnan la decisión de poner fin al TPS para los haitianos le solicitaron a la jueza federal Ana C. Reyes que suspenda la revocación del beneficio mientras se tramita la demanda.
A principios de enero, señaló que espera resolver dicha solicitud antes del 2 de febrero, un día antes del vencimiento del estatus para los haitianos. Asimismo, presionó a los abogados de la administración Trump sobre si Noem había revisado las condiciones en Haití antes de terminar el TPS.
“No puedo creer que se haya tomado una decisión individualizada, no preestablecida, que analizó objetivamente a cada país”, dijo Reyes, según consignó Miami Herald. “Sería la primera vez en la humanidad que se hubiera encontrado algo así”.
Reyes se centró en un intercambio de correos electrónicos que la administración citó como evidencia de que había cumplido con su obligación de evaluar si las condiciones en la isla.
En el intercambio, un funcionario de seguridad nacional le pidió a un funcionario del Departamento de Estado su opinión sobre la designación de TPS para Haití. Allí, el integrante del TPS respondió que la agencia “cree que no habría preocupaciones de política exterior”.
