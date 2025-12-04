Cambian los jueces: la medida de Trump que puede afectar a miles de migrantes
La modificación acelera la reconfiguración del sistema migratorio bajo la administración actual y expande la incertidumbre para los extranjeros en procesos de ajuste
El lunes pasado, se comunicó que Estados Unidos despidió a ocho jueces de inmigración establecidos en Nueva York. La decisión del gobierno de Donald Trump sigue la línea de otras medidas similares que se tomaron desde que comenzó la segunda gestión del presidente republicano. En lo que va del 2025, ya son casi 100 los magistrados que fueron cesados de su cargo, junto con otros que optaron por salidas como retiros voluntarios.
Trump despidió a ocho jueces de inmigración en Nueva York
Según informó The New York Times, la medida afectó a magistrados con sede en el 26 Federal Plaza de la Gran Manzana.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés), esta sede se destina a casos de migrantes que buscan regularizar su estatus.
La última serie de despidos se suma a la cifra total de 98 a lo largo del año. Además, la entidad indica que otros magistrados optaron por retiros voluntarios o jubilaciones desde que comenzó la segunda gestión de Trump.
Más allá de que hubo nuevas designaciones en 2025, los números sostienen que hace un año la nómina de jueces de inmigración era de aproximadamente 700 y actualmente hay menos de 600. La decisión toma mayor relevancia en el escenario de casos migratorios atrasados que enfrenta EE.UU.
De acuerdo con datos del Transactional Records Access Clearinghouse, hasta fines de agosto eran 3.432.519 los casos pendientes de resolución en cortes migratorias. La cifra es menor a la de 2024, pero se mantiene como la segunda más alta en los registros históricos.
En ese panorama, la preocupación es que la escasez de jueces y los despidos puedan demorar aún más la resolución.
El gobierno de Trump cambió los requisitos para designar jueces de inmigración
El recambio de magistrados se da en el marco de una iniciativa del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para “restaurar la integridad del sistema de inmigración”, según comentaron las autoridades a CBS News.
En ese contexto, EE.UU. necesita nombrar nuevos jueces para reemplazar a los que despide. A fines de agosto, la administración Trump flexibilizó los requisitos para que más magistrados puedan ocuparse de estos temas.
Según una publicación en el Registro Federal que presenta la designación de “jueces de inmigración temporarios”, desde entonces las autoridades pueden seleccionar en “un grupo más amplio de candidatos calificados”.
Anteriormente, solo jueces que antes hayan ejercido en ese fuero o abogados del Departamento de Justicia con una década de experiencia en temas migratorios podían ser designados para el cargo.
