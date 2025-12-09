Cambio de política del Uscis para detenidos: así funciona

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció un cambio importante en su política referente a la recolección de datos biométricos para extranjeros detenidos. La disposición impacta en aquellos que tienen solicitudes de beneficios migratorios pendientes.

Reglas del Uscis para la toma de datos biométricos

En un comunicado, la agencia informó que la actualización en el Manual de Políticas entra en vigor de inmediato, con la publicación que se realizó el pasado 5 de diciembre, y se aplica a las solicitudes pendientes o presentadas a partir de la fecha en la que se dio a conocer el aviso.

Después de que un extranjero presenta una solicitud, petición u otra solicitud de beneficio, Uscis puede programar una cita para servicios biométricos Foto de rawpixel disponible en freepik | Foto de DHS.gov

Además, la nueva disposición reemplaza cualquier orientación previa sobre el tema.

Como parte de su administración, el organismo tiene la autoridad de requerir y recopilar datos biométricos, de cualquier persona que busca un beneficio o solicitud de inmigración o naturalización, que incluyen:

Huellas dactilares

Fotografías

Firmas digitales

Qué cambia con la nueva regla del Uscis sobre los datos biométricos de personas en custodia

La nueva regla establece que, por lo general, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no tomará datos biométricos de extranjeros detenidos a menos que se encuentren en proceso de deportación y tengan una solicitud o petición pendiente presentada ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

La modificación de las políticas de Uscis establece que el DHS no tiene la obligación de recopilar biometría de extranjeros detenidos, a menos que se encuentren en procedimientos de deportación Archivo

Reitera que no aprueba solicitudes para recopilar datos biométricos de extranjeros u otras personas que estén detenidas o encarceladas en cualquier prisión o instalaciones de detención similares (del DHS o no) y que tengan una petición o solicitud de inmigración pendiente con la agencia.

Elimina una guía obsoleta para aclarar que no existe un acuerdo interdepartamental de control entre Uscis y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) con respecto a la recopilación de datos biométricos de extranjeros bajo custodia con solicitudes de beneficios pendientes.

Afirma que la dependencia generalmente negará solicitudes de beneficios de inmigración basadas en el abandono de los extranjeros que no asistan a sus citas de servicios biométricos en el Centro de Soporte de Solicitudes (ASC, por sus siglas e inglés).

En el Manual de Políticas modificado, señala que no aprueba solicitudes de reprogramación de citas para toma de datos biométricos por motivos de detención o encarcelamiento. “La persona debe seguir los procedimientos indicados en la notificación”, añade.

Uscis tiene la autoridad general de requerir y recopilar datos biométricos de un solicitante, que incluyen: huellas dactilares, fotografías y firmas digitales Freepik

Datos biométricos móviles: en qué casos aplica

La toma de datos biométricos móviles se refiere a un servicio que ofrece Uscis en ubicaciones predeterminadas fuera de un Centro de Soporte de Solicitudes (ASC). Suele ser realizada por empleados o contratistas de la dependencia.

La agencia puede proporcionar los servicios a personas con una discapacidad o motivo de salud que les impida presentarse en persona a la toma.

que les impida presentarse en persona a la toma. También, a su criterio y caso por caso, a extranjeros que residen en lugares remotos dentro de Estados Unidos y que no pueden asistir físicamente a las citas programadas en el ASC.

La agencia también advierte que "considera que un extranjero ha abandonado una solicitud, petición o pedido si no se presenta a la cita para los servicios biométricos a menos que, antes de la hora de la cita, reciba una solicitud de cambio de dirección o reprogramación que concluya que justifica la falta de presentación".