Cambios en la ley de EE.UU.: tras el fin del TPS, qué opciones tienen los migrantes latinos en septiembre 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), bajo la Administración Trump, ha decidido cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para diversas naciones. Tras el fin del programa, esto es lo que quedaría para los migrantes latinos que pierden el veneficio en septiembre 2025.

Cambios en la ley de EE.UU.: el fin del TPS para estas naciones

El pasado 20 de agosto, un panel de tres jueces del Noveno Circuito concedió al gobierno federal la suspensión de una orden previa que había frenado la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua.

El gobierno de Estados Unidos anunció la destitución del programa TPS para este país asiático Imagen de Freepik

Para los migrantes nepalíes, la pérdida del estatus se produjo de inmediato, ya que el vencimiento estaba fijado para el 6 de agosto.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) es la agencia que se encarga de procesar las solicitudes del TPS. En su sitio web especifica las fechas finales del beneficio para cada nación.

Estos son los países que quedarán sin la protección el próximo mes:

Nicaragua y Honduras : la designación expiró el pasado 5 de julio y entrará en vigor el 8 de septiembre de 2025.

: la designación expiró el pasado 5 de julio y Venezuela ( 2021 ): terminará el 10 de septiembre de 2025 ; la designación 2023 finalizó el pasado 7 de abril de 2025.

( ): terminará el ; la designación 2023 finalizó el pasado 7 de abril de 2025. Siria: 30 de septiembre de 2025.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó en julio que Haití ya no cumple con las condiciones para la designación y los beneficios estaban programados para finalizar el 2 de septiembre de 2025. Sin embargo, debido al fallo de un juez, cualquier terminación no entrará en vigor antes del 3 de febrero de 2026.

Las personas bajo la designación de 2023 para Venezuela ya no tienen TPS Facebook TPS Alliance / Alianza TPS

Qué quedaría para los que pierden el TPS en septiembre

Los beneficiarios de TPS no son removibles de Estados Unidos y pueden obtener un permiso de trabajo. Sin embargo, la concesión no otorga la residencia permanente legal ni ninguna otra condición, por lo que el beneficiario debe buscar otra forma de estar en el país.

Los afectados por el fin del TPS pueden considerar hacer una solicitud de asilo, explicó para CNN la abogada de inmigración Elizabeth Uribe. Aunque la especialista fue consultada por el caso de los venezolanos que se quedarán sin el beneficio, las opciones que presentó son aplicables a los ciudadanos de otros países.

Las opciones para los migrantes latinos sin el Estatus de Protección Temporal

Cuando el TPS finaliza, el gobierno espera que los beneficiarios regresen a sus países de origen, explica el despacho de abogados de inmigración Consumer Law Group. Actualmente, la Administración Trump invita a los beneficiarios a utilizar la aplicación CBP One para autodeportarse.

El TPS es un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal Freepik

Los especialistas en migración indican que existen algunas alternativas para permanecer en Estados Unidos de manera legal: