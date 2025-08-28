Qué se sabe del fin del TPS para venezolanos en EE.UU. en septiembre de 2025

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha decidido poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para diversas naciones. Entre los afectados están miles de venezolanos beneficiarios, quienes en este septiembre podrían quedar en riesgo de deportación.

TPS para venezolanos: la última actualización

El pasado 25 de agosto, el juez federal Edward Chen, puso en pausa una determinación sobre la suspensión de la cancelación del beneficio para los nacidos en Venezuela, hasta nuevo aviso. El magistrado pretende esperar a que el Noveno Circuito de Apelaciones anuncie una decisión.

Según el juez Edward Chen, eliminar el TPS causaría daños sociales y económicos irreparables en múltiples estados X (@RedWave_Press)

Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus (VAC), indicó, en un video publicado en redes sociales, que el magistrado busca hacer las cosas de la forma correcta, aunque su anuncio ha causado confusiones e incertidumbre entre la comunidad afectada.

“Mantengan el optimismo, el juez no ha dicho que no va a decidir”, añadió Ferro, como una forma de tranquilizar a la comunidad de venezolanos que podrían quedar en riesgo de deportación si no se toma una decisión acerca de la suspensión del beneficio migratorio.

El juez había pedido a las partes que enviaran escritos adicionales para decir si debía pausar temporalmente las decisiones sobre los pedidos de desestimación y de juicio sumario, mientras el Noveno Circuito (un tribunal de apelaciones más alto) toma una decisión sobre la apelación del gobierno en relación con una orden previa de aplazamiento.

Ahora, el magistrado indica que sí se van a pausar los procedimientos hasta nuevo aviso. También aclara que puede volver a revisar esa decisión si surge alguna razón urgente.

“El Tribunal ha recibido y revisado los escritos suplementarios de las partes y, por la presente, suspende el procedimiento hasta nueva orden”, se lee en el escrito de Chen.

Qué se sabe del fin del TPS para venezolanos en EE.UU. este septiembre 2025

La pausa implica que la designación de TPS para Venezuela de 2021, cuyo vencimiento está previsto para el 10 de septiembre, podría expirar sin una resolución oficial, lo que coloca a aproximadamente 300 mil venezolanos en riesgo de perder su estatus migratorio.

El fin del TPS para venezolanos en EE.UU.: para septiembre

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), que se encarga de procesar las solicitudes del TPS, hasta este 28 de agosto de 2025, muestra en el sitio oficial de la designación para Venezuela, que el programa de 2023 está cancelado, mientras que el del 2021 sigue en efecto hasta el 10 de septiembre de 2025.

En febrero de este 2025, la administración federal anunció la cancelación del TPS para Venezuela 2023 JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió, con una mayoría de ocho votos contra uno, a favor del gobierno de la administración Trump. Así, se anuló una orden emitida por el juez Chen, que bloqueó la cancelación de la designación 2023.

La norma sobre el beneficio, establece que el gobierno federal debe informar una decisión sobre la continuidad del programa para cada nación 60 días antes de la fecha de expiración, por lo que la falta de un pronunciamiento oficial hasta el momento, sobre la designación 2021, ha generado incertidumbre.

Si no se produce una determinación, cientos de miles de venezolanos podrían quedar expuestos a la pérdida de la protección frente a la deportación y la imposibilidad del beneficio de renovar los permisos de trabajo.