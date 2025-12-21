CBP aplica cambios en el I-94 y crea “salida reportada”: cuál es el cambio para los inmigrantes

El Formulario I-94 es un registro de llegada y salida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés). La mayoría de los visitantes extranjeros lo necesitan, por lo que es importante conocer los cambios que recientemente notificó la agencia.

Actualizaciones de la CBP: los cambios en el I-94 y otros procesos

La agencia publicó un aviso en el Registro Federal el pasado 10 de diciembre para anunciar las actualizaciones sobre la recopilación de información, los cambios en el registro de llegadas y salidas, y en procesos relacionados con la solicitud de permiso de entrada a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

Casi todas las personas que entran a EE.UU. deben contar con un registro I-94 CBP

La información fue publicada para recabar comentarios del público y de las agencias afectadas, mismos que deben enviarse a más tardar el 9 de febrero de 2026.

De acuerdo con la agencia, los cambios fueron presentados y aprobados por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) a través de una autorización de emergencia, con la justificación de un evento imprevisto y razones para creer que seguir el proceso normal resultaría en daño público.

Lo que cambia para los migrantes con el I-94

La CBP anunció una nueva función en la aplicación CBP Home que permite a los extranjeros sujetos a los requisitos del I-94 que salen de Estados Unidos proporcionar, de forma voluntaria, datos biográficos de sus pasaportes u otros documentos de viaje, imágenes faciales y geolocalización para demostrar su salida.

Destaca que, si bien el uso de este recurso es opcional, el envío de una imagen facial es obligatorio.

La nueva regla establece que los extranjeros deben proporcionar voluntariamente datos biográficos de sus pasaportes u otros documentos de viaje usembassy.gov

Esta medida forma parte de los cambios para cumplir con el mandato del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de recopilar información biométrica de los extranjeros que salen del país y de sus planes para automatizar completamente los procesos del I-94.

La implementación de estos cambios facilitarán que los extranjeros, sujetos a los requisitos del formulario, informen su salida a la CBP después de abandonar EE.UU. También creará un registro confirmado biométricamente, y por lo tanto más preciso.

“Esto también es beneficioso para el extranjero, ya que tener un comprobante de salida a través de una aplicación móvil de la CBP proporciona a los viajeros evidencia que los oficiales pueden considerar en caso de que no esté seguro de si un no inmigrante cumplió con los requisitos del I-94 durante su entrada anterior”, explica la agencia.

Detección de vida y geolocalización: las medidas para la nueva salida reportada

La CBP advirtió que utilizará servicios de geolocalización para confirmar que el viajero que reporta su salida se encuentra fuera de Estados Unidos. También ejecutará un software de detección de vida para determinar que la selfie es una foto en vivo, y no una previamente subida a la aplicación.

La CBP anunció una nueva función en la aplicación CBP Home Embajada de México en EE.UU. vía Facebook

La app comparará la fotografía enviada con las imágenes faciales de esa persona ya registradas por la CBP para confirmar la salida biométricamente.

La dependencia utilizará esta información para conciliar la partida del viajero con su última llegada. El reporte se registrará como una salida confirmada en el Sistema de Información de Llegadas y Salidas (ADIS, por sus siglas en inglés) de la agencia.