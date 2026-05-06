Ciudadanía por nacimiento: el fuerte respaldo de los estadounidenses, según una encuesta

El gobierno de Estados Unidos enfrenta un escenario de creciente desaprobación social debido a las medidas migratorias restrictivas impuestas durante la gestión de Donald Trump. Una nueva encuesta de AP-NORC, realizada a más de 2500 adultos, indica que una parte significativa de la población percibe un cambio negativo en el trato hacia los inmigrantes y ajusta su vida cotidiana ante la incertidumbre legal.

Administración Trumo: récord de deportaciones

El gobierno federal busca llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia del país, lo cual genera tensiones políticas y personales en diversas comunidades. Los testimonios reflejan una preocupación profunda por el respeto a las libertades individuales.

Un tercio de los adultos estadounidenses declara conocer a alguien afectado por las políticas de inmigración de la administración Trump AP

¿Cómo afecta la gestión migratoria a los ciudadanos estadounidenses?

Aproximadamente un tercio de los adultos estadounidenses declara conocer a alguien afectado por las políticas de inmigración, según la encuesta de AP-NORC. Esto incluye a personas que comenzaron a portar documentos de identidad constantemente, cambiaron sus planes de viaje o modificaron sus rutinas diarias para evitar lugares públicos, escuelas o el trabajo. En el caso de los adultos hispanos, esta cifra asciende a seis de cada diez, quienes reportan una mayor exposición a los efectos directos de la vigilancia migratoria.

¿Qué opina la población sobre el estatus de EE.UU. como destino para inmigrantes?

Seis de cada diez adultos encuestados señalan que Estados Unidos dejó de ser un lugar acogedor para los inmigrantes. Individuos como Reid Gibson, un jubilado de Missouri, expresan su descontento ante el daño institucional provocado. Gibson relata que su hijastra, debido a su tez oscura, teme ser blanco de redadas y ahora carga con su pasaporte por precaución constante en su vida diaria.

Archivo.- Hannah Liu, de 26 años y residente de Washington, sostiene un cartel en apoyo a la ciudadanía por nacimiento, el 15 de mayo de 2025, frente a la Corte Suprema en Washington (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo) Jacquelyn Martin - AP

¿Cuál es la postura sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento?

La mayoría de los estadounidenses apoya la ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque existen matices importantes. Cerca de dos tercios de los encuestados respaldan que los niños nacidos en suelo estadounidense obtengan la ciudadanía de forma automática. No obstante, sectores conservadores, como Linda Steele de Florida, rechazan esta práctica para hijos de extranjeros que residen de forma temporal.

Ante preguntas específicas, el 75% de los ciudadanos acepta la ciudadanía automática para hijos de padres con visas de trabajo, mientras que el apoyo cae al 50% para hijos de padres con estatus migratorio irregular.

El 75% de los ciudadanos acepta la ciudadanía automática para hijos de padres con visas de trabajo Archivo

¿Qué consecuencias temen los ciudadanos sobre el futuro del país?

Críticos de la política actual, como Nick Grivas de Massachusetts, sostienen que las medidas vigentes frenan el desarrollo social. Grivas advierte que al tratar a los hijos de los inmigrantes sin la consideración de futuros ciudadanos, el Estado desalienta la inversión de los recién llegados en sus comunidades locales, lo cual perjudica el progreso económico y la cohesión social a largo plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA