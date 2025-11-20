Cómo sucedió la tragedia de una migrante guatemalteca que trabajaba limpiando casas en EE.UU. y terminó asesinada

María Florinda Ríos Pérez, migrante de 32 años oriunda de Guatemala, fue asesinada el 5 de noviembre pasado, cuando acudía a un trabajo junto a su esposo. La trágica situación derivó en una investigación por parte de las autoridades de una ciudad de Estados Unidos y hay un acusado detenido bajo custodia.

Cómo fue el altercado que terminó con la vida de María Ríos frente a una casa donde iba a trabajar

La madrugada del miércoles 5 de noviembre, poco antes de las 7 horas (hora del Este), María Ríos y su esposo, Mauricio Velázquez, llegaron a una casa en el suburbio de Whitestown, en Indianápolis (Indiana), por motivos de trabajo. La pareja se desempeñaba en el rubro de la limpieza y les encargaron acudir a una vivienda de la zona.

El comunicado de las autoridades de Indianápolis en el inicio de la investigación Facebook/Whitestown Metropolitan Police Department

Pero, al llegar al barrio, María y Mauricio se equivocaron de casa y se presentaron frente a la que se ubicaba detrás de la indicada. Según declaraciones de Velázquez remarcadas por CBS News, la pareja trató de abrir la puerta probando diversas llaves durante alrededor de 30 segundos o, como mucho, un minuto.

En esos instantes, el propietario de la vivienda que trataban de abrir, y que creían que estaba vacía, disparó un arma a través de la puerta principal y la bala impactó en la cabeza de María Ríos. Posteriormente, las autoridades acudieron al lugar y determinaron su muerte.

La investigación de la guatemalteca que fue asesinada al ir a trabajar a una casa en Indiana

Ríos era madre de cuatro hijos y, oriunda de Quetzaltenango, llegó a Estados Unidos hace tres años junto a su esposo. La mañana del 5 de noviembre pasado, el Departamento de Policía Metropolitana de Whitestown respondió una llamada sobre un posible allanamiento de morada, según indicaron en un comunicado. El caso fue derivado a la fiscalía del condado de Boone, a cargo de Kent Eastwood.

El lunes 17 de noviembre, el fiscal superior acusó a Curt Andersen, propietario de la casa del suburbio de Indianápolis, de homicidio involuntario. “Lo que estamos diciendo es que la ley del ámbito doméstico no se aplica en este caso”, puntualizó Eastwood.

Y añadió, en declaraciones consignadas por The New York Times, que Andersen “no tenía una creencia razonable de que la fuerza mortal era necesaria, dados todos los hechos que tenía en ese momento".

Curt Andersen fue acusado de homicidio involuntario en el caso de María Ríos en Indiana Captura/CBS News

Quién es el acusado por el homicidio de María Ríos en Whitestown

Andersen, de 62 años, es el propietario de la vivienda en Indianápolis a la que acudieron María y Mauricio. El lunes, el hombre fue acusado de homicidio involuntario y puede enfrentar hasta 30 años de prisión.

El hombre, que permanece bajo custodia de las autoridades, es exenfermero de la Marina estadounidense, según el medio mencionado, y poseía una pistola Glock en su hogar.

La mañana del 5 de noviembre, relató que se dormía con su esposa cuando escuchó ruidos en la entrada de la vivienda y creyó que trataban de ingresar en su propiedad. Agarró el arma y disparó contra la puerta principal. Tras escuchar el llanto de Velázquez, Andersen le dijo a su pareja que llamara al 911.

El abogado del acusado, Guy Relford, indicó que las acciones de su representado serían “legalmente justificables” en virtud de las protecciones de defensa propia del estado.