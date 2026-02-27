Cómo tramitar una CDL y qué cambiaría con la Ley Dalilah que impulsa Trump contra inmigrantes indocumentados

Durante su Discurso del Estado de la Unión, el presidente Donald Trump instó al Congreso a aprobar la Ley Dalilah, que prohibiría a los estados emitir licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) a inmigrantes indocumentados. Actualmente, estos permisos están regulados por pautas estatales y federales, y en general no se emiten para los extranjeros sin autorización. De aprobarse, endurecería ciertos requisitos y anularía efectivamente cualquier procedimiento a nivel estatal.

Cómo tramitar una CDL actualmente en EE.UU.

En líneas generales, las CDL están reguladas por pautas federales y estatales, por lo que la forma de tramitar puede variar según la jurisdicción en la que el solicitante reside. Estas licencias son emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de cada estado.

La Ley Dalilah que impulsa Trump contra inmigrantes indocumentados

Las personas deben tener 18 años de edad como mínimo y cumplir con otros requisitos, como contar con una licencia de manejo tradicional válida.

Además, desde 2022 existe un requisito federal que implica completar un entrenamiento de conductor de nivel de entrada (Entry-Level Driver Training, ELDT) con un proveedor registrado.

Según el sitio web oficial de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés), los solicitantes deben:

Obtener una copia del Manual de CDL del estado : está disponible en las oficinas locales, se puede descargar de su sitio web e imprimir. Cada estado tiene sus propios procesos.

: está disponible en las oficinas locales, se puede descargar de su sitio web e imprimir. Cada estado tiene sus propios procesos. Obtener el Permiso de Aprendizaje Comercial (CLP, por sus siglas en inglés): es un permiso que solo lo autoriza a practicar en la vía pública con un titular de CDL calificado sentado a su lado. Se verifica el historial de conducción de los últimos 10 años en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

(CLP, por sus siglas en inglés): es un permiso que solo lo autoriza a practicar en la vía pública con un titular de CDL calificado sentado a su lado. Se verifica el historial de conducción de los últimos 10 años en los 50 estados y el Distrito de Columbia. Completar la capacitación para conductores principiantes: se requiere que el solicitante posea el CLP durante 14 días y complete la capacitación de conductor de nivel inicial correspondiente para ser elegible para tomar la prueba de habilidades.

Al margen de las condiciones federales, algunos estados pueden tener requisitos adicionales.

Qué cambiaría con la Ley Dalilah que impulsa Trump contra inmigrantes indocumentados

La legislación que impulsa el presidente republicano contra los inmigrantes indocumentados establecería requisitos más estrictos. En realidad, ningún estado puede emitir CDL para conductores sin autorización, sin embargo, auditorías federales detectaron que algunos estados emitieron indebidamente este tipo de credenciales a no ciudadanos sin estatus válido o no revocaron licencias cuando la documentación migratoria había expirado.

Por eso, con la Ley Dalilah”, Trump insiste en prohibir a los estados entregar licencias comerciales a inmigrantes sin papeles. Esta legislación lleva el nombre de Dalilah Coleman, una joven que sufrió lesiones que le cambiaron la vida tras un accidente causado por un inmigrante indocumentado.

La ley impulsada por Trump obligaría a los conductores con CDL a que los camiones tengan un nombre comercial permanente que sea reflectante Freepik

El padre de la joven afectada compartió en un mensaje en X que la nueva ley requeriría que los vehículos comerciales “lleven un nombre comercial permanente que sea reflectante, pueda ser visible hasta 100 pies y no esté magnetizado sin un permiso".

Pese a las declaraciones de Trump, por el momento no hay indicios de que el Congreso trate una legislación de este tipo, informó Axios.

La Casa Blanca aseguró el miércoles que “trabajará estrechamente con el Congreso para aprobar rápidamente esta legislación”, aunque no ofreció ningún cronograma detallado.

El apoyo del DHS a la ley Dalilah que impulsa Trump en el Congreso

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió en un comunicado de prensa su apoyo a la propuesta legislativa.

La agencia compartió los detalles del accidente que dejó con lesiones graves a la joven. Según el relato, el 20 de junio de 2024, Partap Singh, un inmigrante indocumentado originario de la India, provocó un choque múltiple mientras conducía un camión comercial de 18 ruedas en California.

La ley Dalilah lleva el nombre de una joven que fue víctima de un conductor inmigrante que causó un choque múltiple mientras conducía un camión comercial de 18 ruedas en California Pexels

El DHS indicó que “el DMV del gobernador Newsom le expidió una licencia de conducir comercial”. Según el padre de Dalilah, citado por la agencia, el accidente le impidió caminar, hablar, comer y asistir al jardín de infantes como tenía previsto.

Bajo las órdenes de la administración Trump, el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció la semana pasada una medida para exigir que los conductores extranjeros pasen una revisión consular e interinstitucional para obtener las CDL.