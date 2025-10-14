Cuáles son las ciudades de EE.UU. con más arrestos de dominicanos que han sido deportados: una cifra récord

El gobierno de Estados Unidos deportó a 3581 migrantes dominicanos en lo que va de 2025, una cifra récord con respecto a las estadísticas de los últimos cinco años. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó una mayor cantidad de arrestos en cuatro ciudades principales del territorio.

Las ciudades con más arrestos de dominicanos que fueron deportados por el ICE

Un informe de la Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana, publicado el 12 de octubre y detallado por AFP, señaló que el 67% de los migrantes de ese origen deportados de Estados Unidos en 2025 presentaron antecedentes penales. En tanto, el 33% fueron detenidos en las redadas a cargo del ICE.

Nueva York es una de las ciudades con más arrestos de dominicanos que fueron deportados en 2025 Erin Hooley - AP

Las cuatro ciudades que el organismo resaltó con una mayor cantidad de dominicanos arrestados por el ICE que posteriormente fueron deportados de EE.UU. este año fueron:

Nueva York, Nueva York

Boston, Massachusetts

Los Ángeles, California

Filadelfia, Pensilvania

Qué delitos cometieron los migrantes dominicanos deportados de EE.UU.

El informe detalló, 2452 dominicanos deportados, lo que representan el 68,47% del total, fue por “migración ilegal”. En tanto, se notificaron otros delitos que derivaron en el arresto y expulsión por el ICE, entre los que se encontraron:

Delitos relacionados con drogas : 553 casos identificados.

: 553 casos identificados. Asaltos : 126 casos.

: 126 casos. Violencia : 101 casos.

: 101 casos. Portación ilegal de armas : 67 casos.

: 67 casos. Delitos sexuales : 42 casos.

: 42 casos. Homicidios : 35 casos.

: 35 casos. Fraude : 22 casos.

: 22 casos. Uso de documentación falsa : 17 casos.

: 17 casos. Contrabando y trata de personas: sin identificación del número de casos.

El ICE deportó a 3581 dominicanos de EE.UU. en 2025 Erin Hooley / AP - AP�

El organismo también señaló que el 90,23% de los dominicanos deportados de EE.UU. eran hombres, mientras que las mujeres representaron el 9,77%.

“Las cifras se han ido incrementando desde que el presidente Donald Trump, exponiendo razones de seguridad y economía, decidió endurecer su política de deportaciones de inmigrantes, especialmente por estatus legal, antecedentes penales o que, a juicio de las autoridades, representen un potencial riesgo para ese país", precisó el comunicado oficial.

El mandatario republicano fijó su objetivo en un millón de expulsiones de extranjeros al año, a cargo del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). En los primeros seis meses de su gobierno, se registraron 150 mil deportaciones entre ambas agencias.

El destino de los dominicanos deportados de EE.UU. por el ICE

Los dominicanos expulsados del territorio norteamericano son recibidos en el aeropuerto de su país de origen y trasladados al centro de retención de Haina, ubicado en el municipio Bajos de Haina de San Cristóbal, según detalló el organismo. Allí, se realiza una primera instancia de identificación.

Los dominicanos expulsados son retenidos en el centro de Haina en una primera instancia Sitio web: migracion.gob.do

“Aquellos sin procesos pendientes en República Dominicana son entregados a sus familiares", precisaron. Y añadieron: “Los que registran antecedentes o casos abiertos son remitidos a la Procuraduría General de la República”.

En tanto, la DGM indicó que nueve de los 3581 dominicanos deportados (el 0,25%) decidió regresar de forma voluntaria a su país de origen.

Por su parte, el país caribeño también implementó medidas de control migratorio bajo el gobierno de Luis Abinader, enfocado principalmente en los migrantes de Haití que ingresan al territorio.