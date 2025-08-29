Cuáles son los derechos de un inmigrante si se encuentra con un agente del ICE, según expertos

Los operativos de inmigración cobraron fuerza en distintas ciudades de Estados Unidos, y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) encendieron el debate sobre qué puede hacer un extranjero cuando se enfrenta a un agente federal. En este contexto, especialistas explicaron cuáles son los derechos básicos de una persona, documentada o no, frente a una intervención de las autoridades.

Derecho a grabar al ICE durante redadas migratorias en EE.UU.

Una de las dudas más frecuentes es si los testigos de un arresto pueden registrar en video lo que sucede. De acuerdo con expertos legales, consultados por CNN, cualquier persona que se encuentre en un lugar público puede filmar a los oficiales del ICE mientras actúan, siempre que no interfiera de manera directa en el operativo.

Los testigos pueden grabar un operativo, siempre y cuando no interfieran en el mismo MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La práctica de grabar resultó clave para dejar constancia de los procedimientos y aportar transparencia en situaciones que muchas veces terminan bajo cuestionamiento.

Algunos estados intentaron limitar estas grabaciones a través de leyes que obligan a mantener cierta distancia con los oficiales, conocidas como buffer zones .

a través de leyes que obligan a mantener cierta distancia con los oficiales, conocidas como . Esas restricciones se encuentran bajo debate judicial , ya que organizaciones civiles sostienen que entran en conflicto con la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.

, ya que organizaciones civiles sostienen que entran en conflicto con la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. Austin Rose, abogado del Amica Center for Immigrant Rights, advirtió que grabar “puede implicar riesgos”, aunque destacó que “es importante que la gente sepa lo que está pasando”.

Alertar sobre presencia del ICE: libertad de expresión y posibles sanciones

La posibilidad de avisar a otras personas sobre un operativo migratorio también genera tensiones. Mientras que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional amenazaron con sancionar el uso de aplicaciones móviles que reportan la ubicación de agentes federales, especialistas remarcan que notificar sobre un operativo está protegido por la Primera Enmienda.

La administración federal sostuvo que estas prácticas podrían constituir un obstáculo a la justicia.

Sin embargo, expertos legales remarcan que la jurisprudencia reconoce el derecho de los ciudadanos a advertir sobre la presencia de la policía u oficiales migratorios en un área determinada.

Qué datos pedir a un detenido por el ICE y riesgos para testigos

Cuando un extranjero es detenido, los testigos pueden intentar recoger datos básicos que permitan seguir el caso en las bases públicas de ICE. Michael Lukens, director del Amica Center, señaló que obtener el nombre completo, la fecha de nacimiento y el país de origen de la persona puede facilitar el trabajo posterior de abogados, periodistas o familiares.

En algunos casos, no hay oportunidad de preguntar nada, y los propios testigos deben evaluar su seguridad , en especial si también se encuentran indocumentados.

, en especial si también se encuentran indocumentados. Los testigos pueden formular preguntas a los agentes, como si cuentan con una orden judicial, pero los oficiales no tienen obligación de responder.

Los testigos pueden preguntarle a los detenidos datos claves como sus nombres, para facilitar el aviso a familiares y periodistas MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Es ilegal estar indocumentado en Estados Unidos? Diferencias legales clave

Uno de los puntos centrales es distinguir entre delito y falta administrativa. Según los especialistas consultados por CNN, ingresar sin autorización a Estados Unidos constituye una infracción civil en la mayoría de los casos, por lo que el procedimiento difiere del de un arresto criminal.

En estas detenciones, los agentes no están obligados a leer los derechos , ya que no se trata de un proceso penal.

, ya que no se trata de un proceso penal. Cuando alguien reingresa al país norteamericano tras haber sido deportado, la situación cambia: se considera un delito federal que puede implicar hasta dos años de prisión, y más si existen cargos adicionales relacionados con drogas u otros delitos.

Derechos de inmigrantes durante una detención del ICE en EE.UU.

Todos, sin importar su estatus migratorio, gozan de las garantías de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra arrestos arbitrarios y uso excesivo de la fuerza.

Jenn Borchetta, subdirectora del Proyecto de Reforma de Ley Penal de la ACLU, subrayó que los agentes necesitan “una base razonable” para detener a alguien .

. Los abusos documentados en operativos, como el uso de violencia innecesaria , despertaron críticas y comparaciones con prácticas policiales que históricamente se aplicaron en determinados barrios.

, despertaron críticas y comparaciones con prácticas policiales que históricamente se aplicaron en determinados barrios. Cada agente del ICE recibe entrenamiento semestral sobre los límites de su autoridad, según confirmó a CNN Tom Homan, designado como zar fronterizo por la administración Trump.

Tom Homan explicó que los agentes del ICE reciben instrucciones sobre los límites de su accionar Archivo

Documentos de identidad en controles migratorios y detenciones del ICE

La ley federal no obliga a portar un documento de identidad todo el tiempo. Quien es detenido en la vía pública no tiene por qué mostrar su pasaporte o papeles migratorios de inmediato.

En un control vehicular , los conductores sí deben entregar la licencia de conducir.

, los conductores La situación cambia cuando la persona ya fue arrestada : en ese punto, se exige aportar la identidad y ciertos datos personales .

: en ese punto, . Aunque la legislación protege este derecho, muchos extranjeros prefieren cooperar por temor a represalias o a un agravamiento de la situación.

Acceso a un abogado: diferencias con los casos criminales

A diferencia de un proceso penal, en el ámbito migratorio no existe la garantía automática de un abogado de oficio. La persona debe conseguir su propia representación legal o recurrir a organizaciones que brindan asistencia gratuita.

Estados como Nueva York impulsaron proyectos de ley para garantizar asesoría legal en casos de deportación.

en casos de deportación. La sobrecarga de trabajo en las organizaciones defensoras hace difícil cubrir todas las solicitudes.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que no tiene la obligación de permitir el acceso de abogados a los centros de detención, lo que complica aún más la asistencia.

La asesoría de un abogado debe ser contratada por el inmigrante ICE.gov

Agentes del ICE con máscaras y autos sin identificación: riesgos y polémicas

En el último tiempo, agentes del ICE comenzaron a cubrirse el rostro y a desplazarse en vehículos no identificados. Según especialistas, esto no viola ninguna norma específica, pero genera riesgos tanto para los oficiales como para el público.

Jenn Borchetta explicó que si una persona no sabe quién la detiene, puede reaccionar con violencia o resistencia, lo que incrementa la tensión y pone en peligro a todos los involucrados.

Cómo localizar a un detenido en las bases públicas del ICE

Localizar a alguien arrestado por el ICE puede resultar muy difícil. No existe la obligación legal de los agentes de dar información a familiares o periodistas. Sin embargo, existen bases de datos públicas donde se puede rastrear la ubicación de un detenido.