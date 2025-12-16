De Guatemala a Venezuela: la lista de los países latinos con más migrantes deportados de EE.UU. en 2025
La cifra total es seis veces superior a la cantidad de expulsiones registradas en el mismo período de 2021, primer año de la administración Joe Biden
El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos marcó un marcado aumento en las expulsiones de extranjeros. En específico, entre enero y octubre de 2025, al menos 200 mil migrantes latinoamericanos fueron deportados.
Un salto histórico en las deportaciones durante 2025
Con su vuelta a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Trump endureció de manera significativa las políticas migratorias e implementó una estrategia de expulsión acelerada. Redadas en lugares de trabajo, estacionamientos, zonas residenciales y alrededores de cortes migratorias ampliaron el alcance de los arrestos.
Según el recuento de CNN, entre enero y octubre se concretaron al menos 200 mil deportaciones de latinoamericanos, una cifra casi seis veces superior a la registrada en el mismo período de 2021, durante el inicio del gobierno de Joe Biden, cuando se reportaron 34.293 expulsiones.
Para construir este recuento, CNN contactó a cancillerías e institutos de migración de América Latina. La ausencia de respuestas de algunos países sugiere que el total real podría ser aún mayor.
País por país: qué migrantes fueron los más afectados por las deportaciones en EE.UU.
México encabezó ampliamente la lista de deportados y concentró más de la mitad de las expulsiones totales. En tanto, Guatemala y Honduras completaron el podio:
- Deportados mexicanos: 111 mil personas (53% del total)
- Deportados guatemaltecos: 32.000 extranjeros (15%)
- Deportados hondureños: 27.000 migrantes (13%)
El listado de las expulsiones se completó con:
- Venezuela: 15.000 personas
- Ecuador: 7000
- Colombia: 6000
- República Dominicana: 4000
- Perú: 3000
- Brasil: 2000
- Cuba: 2000
- Chile: 224
- Costa Rica: 112
Las poblaciones migrantes con mayor crecimiento en EE.UU.
En 2024, la comunidad hispana en Estados Unidos superó los 68 millones de personas. Dentro de ese universo, la población mexicana se mantuvo como el grupo más numeroso, con 38,9 millones de residentes, equivalentes al 11,5% del total de migrantes en el país norteamericano.
Centroamérica y Sudamérica también mostraron crecimientos sostenidos. La población guatemalteca superó los dos millones de personas, mientras que los salvadoreños rondaron los tres millones. Por su parte, Honduras rebasó por primera vez desde 2010 el millón de residentes.
En Sudamérica, comunidades como las de Colombia, Ecuador y, especialmente, Venezuela sobrepasaron el millón de personas. El caso más relevante es el de los venezolanos, con un crecimiento del 181% entre 2010 y 2020.
Impacto económico y social de las deportaciones latinas en EE.UU.
Las consecuencias de las deportaciones se extendieron más allá del impacto en las comunidades migrantes. En específico, estas expulsiones representaron un gran golpe a ciertas industrias.
Los indocumentados representaron entre el 4% y el 5% de la fuerza laboral total de Estados Unidos, pero su peso superó el 15% en sectores como la agricultura, el procesamiento de alimentos y la construcción, según estimaciones citadas por CNN a partir de datos de Goldman Sachs y del Departamento de Agricultura.
El 42% de los trabajadores agrícolas contratados careció de autorización laboral. Desde abril, 1,4 millones de personas abandonaron la fuerza laboral estadounidense. De ellos, 802 mil habían nacido en el extranjero.
A modo de ejemplo, en el condado de Wasco, Oregon, un productor calculó pérdidas de entre US$250 mil y US$300 mil durante el verano boreal, porque la mitad de su personal no se presentó por temor a las redadas, mientras que la fruta se echó a perder en los huertos.
