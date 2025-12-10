El cubano preso en Alligator Alcatraz que ruega ser deportado cuanto antes: “Permítanme salir de EE.UU.”

Alexis Rodríguez fue arrestado a principios de noviembre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ahora, desde el centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, el migrante cubano de 59 años ruega por una salida rápida y definitiva de Estados Unidos: su deportación a su país de origen.

Detenido tras 25 años de control migratorio: el caso del cubano en “Alligator Alcatraz”

El hombre, que permanece bajo custodia de la agencia federal desde hace casi una semana, habló por teléfono con CBS News e hizo una sola demanda: “Lo único que pido es que me permitan salir de este país”, exigió.

El cubano detenido en Alligator Alcatraz denunció condiciones deplorables en las instalaciones Captura de pantalla Google Maps

Rodríguez había acudido el 5 de noviembre a su cita habitual en la Oficina de Inmigración de Miramar, un trámite que su familia asegura cumplió sin interrupciones durante 25 años.

Allí, según contó su esposa, Magda Berge, recibió una notificación que cambiaría su vida desde ese momento. “Le dijeron: ‘Vas a quedar detenido porque vamos a ejecutar tu orden de deportación’”, recordó la mujer.

El migrante cubano carga con una condena federal de fines de la década de 1990 por cargos de tráfico y contrabando de cocaína. Los registros oficiales federales y la base de datos pública del ICE detallan que obtuvo una sentencia de dos años, que cumplió hace más de dos décadas. Para su esposa, ese capítulo quedó atrás: “Sé que cometió un error, pero fue hace más de 25 años y ya pagó por él”.

Comida fría, duchas restringidas y deterioro físico: las denuncias del cubano detenido por el ICE en Florida

Rodríguez aseguró que, desde su reclusión, vive bajo condiciones que lo llevaron incluso a dejar de alimentarse y suspender su medicación para la diabetes. Denunció que la comida llega fría y en raciones mínimas. Y además, contó que los reclusos solo pueden ducharse una vez cada tres días y comparten tres baños entre 32 detenidos.

Rodríguez fue detenido cuando acudió a su habitual cita en la Oficina de Inmigración de Miramar Archivo

Su relato coincide con un informe de 61 páginas publicado por Amnistía Internacional, que incluye testimonios de cuatro inmigrantes que pasaron por la misma instalación. La organización describió un panorama de “condiciones inhumanas”, con baños desbordados que filtran materia fecal, insectos, poca agua limpia, comida de mala calidad, falta de privacidad y luces encendidas durante toda la noche.

Desde la División de Manejo de Emergencias de Florida —la agencia estatal que supervisa el sitio— rechazaron las acusaciones. Molly Best, secretaria de prensa de la Oficina del Gobernador, afirmó: “Este ‘informe’ no es más que un ataque motivado políticamente. Ninguna de estas falsedades es cierta”.

La preocupación familiar y el límite de ICE frente al pedido de deportación

Berge, la esposa de Rodríguez, dijo que el estado de salud de su pareja “se está deteriorando”. En ese sentido, decidió hacer pública la situación para que otros conozcan lo que, según ella, ocurre dentro del centro de detención de los Everglades. “Obviamente, queremos que la gente escuche lo que estamos viviendo, porque es realmente malo”, sostuvo la mujer.

Un informe de Amnistía Internacional describió condiciones "inhumanas" dentro del centro de detención de Florida Rebecca Blackwell� - AP�

Aunque el cubano y su familia insistieron en que solo quieren que lo deporten de inmediato a Cuba, el ICE aclaró que solo los gobiernos extranjeros pueden decidir si aceptan o no la remoción de la persona en cuestión y que esto no depende del detenido.