Detenido por el ICE en Texas: un colombiano con parálisis cerebral y el pedido de su madre para que lo deporten

Un joven colombiano con parálisis cerebral fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a finales de diciembre y continúa bajo custodia en Texas. Su madre, de quien depende para su cuidado diario, suplica que lo deporten a su país de origen o a alguna tercera nación por temor a lo que le puede pasar sin la atención médica que necesita.

Durante los festejos del 25 de diciembre por Navidad en Estados Unidos, Jefferson Esneider Álvarez, un joven colombiano de 29 años con parálisis cerebral, asistió a una comida familiar.

En la celebración, su cuñado se cortó con una botella y un vecino llamó a la policía. La confusión se apoderó de la escena y la policía lo acusó de intento de homicidio cuando lo vio correr y presuntamente intentar escaparse.

Poco después, la policía retiró los cargos debido a que el damnificado aseguró que se trataba de un malentendido.

Sin embargo, los oficiales entregaron a Jefferson al ICE. El migrante tenía, junto con su familia, una audiencia con la corte programada para el 11 de febrero de 2025 por un caso de asilo pendiente, pero el trámite quedó inconcluso.

Ahora enfrenta un nuevo proceso migratorio que podría tardar entre tres y seis meses mientras se encuentra retenido en el South Texas Detention Complex.

La madre del joven, Ana Rocío Rivilla Aguirre, teme por la posibilidad de que no reciba los cuidados médicos de los que depende completamente al estar bajo custodia federal.

"Nunca ha estado lejos de nosotros", señaló en diálogo con la organización Conexión Migrante. La familia explicó que no sabe leer ni escribir, y también tiene dificultades severas para comunicarse verbalmente.

Según el testimonio de Ana Rocío, su hijo le contó entre sollozos y lamentos que en el centro de detención no recibe la atención médica que necesita. Además, según detalló, presenta cuadros de fiebre, infecciones en la garganta y dificultades para comer.

“Me llama llorando que está enfermo, que tiene fiebre, que no puede comer, y no lo atienden. Dice que lo hacen parar a las tres de la mañana para firmar papeles para ir al médico, pero nunca le pasan nada”, relató la madre.

El temor es aún más severo debido a que cuando Jefferson tiene fiebre puede experimentar convulsiones.

Súplica por la deportación: el desesperado pedido de la madre del colombiano

La familia indicó que los agentes del ICE le expresaron a Jefferson que para pedir la deportación voluntaria debe escribir una carta con su propia letra. Esto es imposible para el joven.

“Mi hijo no sabe escribir. Son los mismos compañeros detenidos quienes lo ayudan a comunicarse”, detalló Ana Rocío.

Jefferson recuerda un solo número telefónico con el que se comunica todos los días. Según la familia, llama entre lágrimas y pide que lo saquen del centro de detención, donde “lo tratan como un perro”.

Una semana atrás, su madre firmó su salida voluntaria a través de CBP Home, pero no recibió respuesta. Por este motivo, pidió que las autoridades colombianas intervengan de inmediato.

“Lo único que quiero es que lo deporten a mi país o al país más cercano”, sentenció Ana Rocío.

La familia llegó al país norteamericano en 2023 y se entregó a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en la frontera.

El 11 de abril del mismo año, fueron liberados y comenzaron un proceso de asilo debido a persecuciones y amenazas en Colombia.

Ahora, Jefferson permanece sin una corte asignada, entre el miedo y la incertidumbre por lo que puede pasar en el futuro.

“Pedimos con todo el corazón que nos escuchen y que nos ayuden. Mi hermano necesita cuidados, necesita estar con su familia. Tenemos miedo de que algo le pase”, manifestó Jessica, hermana de Jefferson, en un pedido desesperado para que su voz sea escuchada.