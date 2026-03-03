EL DHS de Kristi Noem y el ICE contra la pared: avanza en Minnesota una medida que podría resarcir a los migrantes

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, puso en marcha el Proyecto de Transparencia y Responsabilidad (TAP, por sus siglas en inglés), una herramienta digital para recopilar pruebas sobre presuntas conductas ilegales de agentes federales. La medida surge tras la Operación Metro Surge y abre un frente institucional con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Qué es el Proyecto de Transparencia y Responsabilidad (TAP)

El TAP es un portal digital que permite a cualquier persona enviar fotografías, videos o testimonios relacionados con actuaciones de agentes federales en el condado de Hennepin. La herramienta fue diseñada para funcionar como canal seguro de recepción de información.

De acuerdo con la fiscalía, el sistema apunta a identificar posibles casos de uso indebido de la fuerza o empleo de tácticas químicas durante procedimientos oficiales. Entre los episodios bajo revisión, figuran hechos ocurridos en zonas residenciales y en una escuela secundaria local.

La creación del portal se vincula directamente con la Operación Metro Surge, que implicó el despliegue de miles de agentes federales en Minnesota y un aumento de interacciones entre autoridades y residentes.

“Investigaremos y presentaremos cargos cuando corresponda, y buscaremos la colaboración de las fuerzas del orden locales cuando sea necesario”, afirmó Moriarty en un comunicado oficial.

Incidentes por agentes de migración bajo investigación en Minnesota

La oficina de la fiscal informó que actualmente se analizan 17 situaciones reportadas por la comunidad. Entre ellas se encuentran acciones atribuidas a Gregory Bovino en las cercanías del Parque Mueller el 21 de enero.

Otro de los casos mencionados corresponde a intervenciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la Escuela Secundaria Roosevelt durante el mismo mes. Según la fiscalía, estos episodios forman parte de las investigaciones abiertas.

Uno de los casos que se investigarán en Minnesota es el encuentro en enero donde se vio a Bovino desplegando un agente químico en una multitud de manifestantes Angelina Katsanis - FR172095 AP

“Si tiene alguna información sobre cualquiera de estos casos o cualquier otro caso del que desee que estemos al tanto, envíe esa información”, dijo Moriarty en un video publicado en sus redes sociales.

Además, el contexto incluye dos tiroteos fatales ocurridos en Minneapolis a comienzos de año. Las víctimas, Alex Pretti y Renee Good, murieron por disparos efectuados por agentes federales de inmigración.

Desde el gobierno federal, el DHS sostuvo que los estados no cuentan con base legal para investigar a funcionarios federales. “Los agentes que actúan en el ejercicio de sus funciones están exentos de responsabilidad bajo la ley estatal”, le aseguraron a AP News.

“No se equivoquen, no tememos ninguna batalla legal”, aclaró Moriarty. “Pero lo haremos de forma ética, responsable y enérgica. TAP es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas que nuestra comunidad merece. Esto es solo el comienzo”, agregó.

Cómo funciona el portal TAP para enviar evidencia

El sistema implementado por la fiscalía contempla un proceso en tres pasos:

En la primera etapa, la persona interesada debe completar un formulario con datos de contacto y una descripción del incidente presenciado . La oficina aclara que el formulario no recopila automáticamente información personal como nombre o correo electrónico, salvo que el propio usuario la proporcione de manera voluntaria.

. La oficina aclara que el formulario no recopila automáticamente información personal como nombre o correo electrónico, salvo que el propio usuario la proporcione de manera voluntaria. En el segundo paso, el remitente recibe un enlace a una plataforma segura denominada AXON , donde debe ingresar nuevamente sus datos utilizando el mismo correo electrónico para vincular la descripción inicial con el material que se enviará.

, donde debe ingresar nuevamente sus datos utilizando el mismo correo electrónico para vincular la descripción inicial con el material que se enviará. En la tercera etapa, el sistema habilita la carga de archivos multimedia relacionados con el episodio reportado. El enlace enviado por correo electrónico o mensaje de texto permite subir imágenes o grabaciones.

El proyecto informa que los datos aportados pueden quedar sujetos a solicitudes bajo la Ley de Prácticas de Datos del Gobierno de Minnesota o a requerimientos judiciales. La fiscalía advierte que, en determinadas circunstancias, la información podría hacerse pública.

También se señala que el envío de datos es voluntario y que utilizar el portal no implica presentar una denuncia formal ni garantiza que se iniciará un proceso judicial. La oficina no representa legalmente a quienes aporten información.